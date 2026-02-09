സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിനിടെ എസ്എഫ്ഐ കണ്ണൂര്- കാസര്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതാക്കള് ഏറ്റുമുട്ടി, പരാതി
എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശരത്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ആശിഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മർദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
Published : February 9, 2026 at 11:34 AM IST
കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളജിൽ നടന്ന കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിനിടെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ തമ്മിലടിച്ചു. എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് എതിരെ കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രണവ് പരാതി നൽകി. എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നാണ് പരാതി.
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെയും മർദിച്ചു.
എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശരത്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ആശിഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മർദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കും, എഫ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കുമാണ് പരാതി നൽകിയത്.
പരാതിയുടെ പൂർണരൂപം-
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല യൂണിയന്റെ ഈ വർഷത്തെ കലോത്സവം ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 8 വരെ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളജിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണല്ലോ. കലോത്സവം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിലധികമായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരും ഒരേ മനസോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരികയായിരുന്നു.
എസ്.എഫ്.ഐ കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൺവീനറായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും, കലോത്സവം സംഘടനയുടെ അഭിമാനമായി മാറുന്ന രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. കലോത്സവത്തിന്റെ നാലാം ദിനമായ ഫെബ്രുവരി 8-ാം തീയതി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എസ്.എഫ്.ഐ നേതൃത്വം കലോത്സവ വേദിയിലെത്തി. അവരെ സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നൽകാനും സംഘാടക സമിതിക്ക് സാധിച്ചു. അന്നേ ദിവസത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം ശാന്തമായും ക്രമബദ്ധമായും പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുലർച്ചെ ഏകദേശം 3 മണിയോടെ അതീവ നിർഭാഗ്യകരവും അപലപനീയവുമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്.
കോളേജിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് സംഘാടക സമിതി സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന ഗേറ്റിന് സമീപം സംഘർഷമുണ്ടെന്ന വിവരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഞാനും മറ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, എസ്.എഫ്.ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചില സഖാക്കൾ കലോത്സവ വേദിയുടെ സമീപപ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്.
സംഘർഷം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളവരെ പിടിച്ചുമാറ്റി പ്രശ്നം ശാന്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായ പയ്യന്നൂരിലെ ടി. ആശിഷ്, കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായ അശ്വിൻ രാജിനെ മുഖത്തടിക്കുകയും അസഭ്യമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ നന്ദജ് ബാബു, അശ്വിൻ രാജിന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ച് മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതോടൊപ്പം കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായ അഭിചന്ദ്, ശ്രീഹരി, ബേപ്പ്–നീലേശ്വരം ഏരിയ സെക്രട്ടറി അനന്ദു മോഹൻ, പനത്തടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി അഭിനന്ദ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ് ശ്രീഹരി ഇ. എന്നിവർക്ക് നേരെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചില സഖാക്കൾ മർദ്ദനവും അസഭ്യവർഷവും നടത്തി. എസ്.എഫ്.ഐ കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നേരെയും സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് കയ്യേറ്റശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എസ്.എഫ്.ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ശരത് രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയതും വേദനാജനകവുമായ കാര്യം. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നേതൃത്വമാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നത് സംഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കും ശാസനകൾക്കും വിരുദ്ധമാണ്. ടി. ആശിഷ്, നന്ദജ് ബാബു, ബിനിൽ, മൃദുൽ, അമൽ പവൻ എന്നീ ജില്ലാ നേതാക്കളും, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കോളജുകളിൽ നിന്നെത്തിയ നിരവധി വിദ്യാർഥികളും ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കലോത്സവം വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇവരിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈ അക്രമാസക്തമായ സമീപനം കാസർകോട് ജില്ലയിലെ എസ്.എഫ്.ഐ സഖാക്കളിലും പാർട്ടി സഖാക്കളിലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനും മാനസിക സംഘർഷത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സംഘടനയുടെ ഐക്യത്തെയും അച്ചടക്കത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്.
ആയതിനാൽ, കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവം നടക്കുന്ന വേളയിൽ എസ്.എഫ്.ഐ കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ സഖാക്കൾക്ക് നേരെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ആക്രമണം നടത്തിയ മുകളിൽ പരാമർശിച്ച വ്യക്തികൾക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ സംഘടനാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
Also Read: ഇന്നും ഉയര്ച്ച; സ്വര്ണ നിരക്കില് 1640 രൂപ വര്ധനവ്, ഒരു പവന് വാങ്ങാന് നല്കേണ്ടത്?