ETV Bharat / state

എഐവൈഎഫ് പരിപാടി 'നാടകം' എന്ന് എസ്എഫ്ഐ; 'ഏഴുപേരെ തികച്ചു പങ്കെടുപ്പിക്കാനായില്ല'

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരെ എഐവൈഎഫ് പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രണവ് പ്രഭാകരൻ എഐവൈഎഫിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു

Pranav Prabhakaran criticism PM SHRI protest National Education Policy Youth wings rivalry
പ്രണവ് പ്രഭാകരൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരെ എഐവൈഎഫ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ, എഐവൈഎഫ് കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എസ്എഫ്ഐ കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രണവ് പ്രഭാകരൻ രംഗത്ത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. വിമർശനം അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രണവ് പ്രഭാകരൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എസ്എഫ്ഐക്കെതിരെ വിമർശനമുയർത്തിയവരോട്

എസ്എഫ്ഐയുടെ 'മുണ്ട് പൊക്കി നോക്കാൻ വന്നവരോട്' എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രണവ് പ്രഭാകരൻ മറുപടി നൽകുന്നത്. വിമർശനം ഉന്നയിച്ച സംഘടനയുടെ പഴയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ കാവി കളസവും ധരിച്ച് ദണ്ഡ് തൂക്കി നടക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സംഘപരിവാർ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവിവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ചോരയും നീരും നൽകി പ്രതിരോധം തീർത്തത് എസ്എഫ്ഐ മാത്രമാണെന്നും അക്കാലത്തൊന്നും കാസർകോടിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ എഐവൈഎഫിൻ്റെ കൊടിയോ കവല പ്രസംഗങ്ങളോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എസ്എഫ്ഐയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലേ പബ്ലിസിറ്റി ലഭിക്കൂ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിലൂടെയെങ്കിലും സംഘടനയും കൊടിയും ജില്ലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പ്രണവ് പ്രഭാകരൻ പ്രതികരിച്ചു. സംഗതി 'ജോറായി ഏറ്റിട്ടുണ്ട്', ന്യൂസിലൊക്കെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പോലും ഏഴുപേരെ തികച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് എസ്എഫ്ഐക്ക് ക്ലാസ്സെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും, എന്നാൽ എസ്എഫ്ഐക്ക് ക്ലാസ്സെടുക്കാൻ അവർക്ക് വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആകുമ്പോൾ അറിയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വി ശിവൻകുട്ടിയെ വിമർശിച്ചതിനെതിരെ

മുൻ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെ വിമർശിക്കുന്നതിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം ബിപിൻ രാജ് ശക്തമായ പ്രതികരണം നടത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവിവത്കരിക്കാൻ രാജ്യഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അതിന് അനുവദിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക പുസ്തകം ഇറക്കി വിദ്യാർഥികളെ കഴിഞ്ഞ കാല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും പഠിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാനുളള വളർച്ച ഈ ആളില്ലാ ടീമിന് ആയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർഥി സമര സംഘടനയായ എസ്എഫ്ഐയെ സമരം പഠിപ്പിക്കാൻ, പ്രകടനം നടത്താൻ പോലും ആളുകളെ കിട്ടാത്ത സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം സംഘടനയെ സമരം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് മതി വായിൽ തോന്നുന്നത് കൂവി വിളിക്കാൻ എന്നാണ് എന്നും ബിപിൻ രാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:- ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഐതിഹാസിക പോരാട്ടം, വിഎസ് ഇല്ലാത്ത ആദ്യ പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷി ദിനം; അനുസ്‌മരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

TAGGED:

PRANAV PRABHAKARAN CRITICISM
PM SHRI PROTEST
NATIONAL EDUCATION POLICY
YOUTH WINGS RIVALRY
SFI AIYF CONFLICT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.