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ഭാരതമാതാ കോളജിലെ മോർഫിങ് കേസ്; തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍

പിടിയിലായ വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീഹരി കെഎസ്‌യു പ്രാദേശിക നേതാവെന്നും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്, ഡിവൈഎഫ്ഐ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി.

COLLEGE MORPHING CASE DETAILS MORPHING AND CIRCULATING PICTURES BHARATA MATA COLLEGE MORPHING BHARAT MATA COLLEGE
Protest on bharata mata college morphing case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 7:56 PM IST

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എറണാകുളം: ഭാരതമാതാ കോളജിലെ മോർഫിങ് കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് ഇടത് യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ. പിടിയിലായ വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീഹരി കെഎസ്‌യു പ്രാദേശിക നേതാവെന്നും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്, ഡിവൈഎഫ്ഐ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി. ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

തൃക്കാക്കര ഭാരതമതാ കോളജിലെ ബിബിഎ വിദ്യാര്‍ഥി ശ്രീഹരി പ്രതിയായ അശ്ലീല വീഡിയോ നിർമാണത്തിന്‌ പിന്നിൽ ഒരു റാക്കറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസിന് നേരത്തെ സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിച്ചിരുന്നത്‌ അറസ്‌റ്റിലായ ശ്രീഹരിയുൾപ്പെടെ അഞ്ച്‌ പേരടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

COLLEGE MORPHING CASE DETAILS MORPHING AND CIRCULATING PICTURES BHARATA MATA COLLEGE MORPHING BHARAT MATA COLLEGE
പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ മറ്റ് പ്രതികളെ പിടികൂടാന്‍ പൊലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസന്വേഷണത്തിലെ പൊലീസ് അലംഭാവം അവസാനിപ്പിച്ച് മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

പിടിയിലായ ശ്രീഹരി കെഎസ്‌യു പ്രാദേശിക നേതാവാണെന്നും ഇതേ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ മാര്‍ച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നിഖില്‍ ബാബു ആരോപിച്ചു.

കെഎസ്‌യുവിലെ പ്രധാനിയായ ശ്രീഹരിയുടെ കൂട്ടാളികളായ മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും ഉടന്‍ പിടികൂടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്‌ പൂര്‍ത്തിയായതിന് പിന്നാലെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെയാണ് പ്രകോപനമില്ലാതെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു.

പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

അതേസമയം കേസില്‍ കൂടുതല്‍ പേരുടെ അറസ്‌റ്റുണ്ടാകുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ കാളിരാജ് മഹേഷ്‌കുമാര്‍ അറിയിച്ചു. പ്രതി ശ്രീഹരിയെ കസ്‌റ്റഡിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്‌ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കാനും ചിത്രങ്ങള്‍ മോര്‍ഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച സാമഗ്രികള്‍ കണ്ടെത്താനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശ്രീഹരി പഠിക്കുന്ന തൃക്കാക്കര ഭാരതമാതാ കോളജിലും താമസസ്ഥലത്തും ആവശ്യമെങ്കില്‍ സ്വന്തം നാടായ കിളിമാനൂരിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും.

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അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും മോർഫ് ചെയ്‌ത് അശ്ലീല രീതിയിൽ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ തൃക്കാക്കര ഭാരതമാതാ കോളജിലെ രണ്ടാംവർഷ ബിബിഎ വിദ്യാർഥി വി എസ് ശ്രീഹരിയെ തൃക്കാക്കര പോലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥിയെ കോളജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

കോളജ് ക്യാമ്പസിലെ വിവിധ പരിപാടികൾക്കിടെ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സംഭവം വിദ്യാർഥികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ക്യാമ്പസിൽ വൻ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുകയും, തുടർന്ന് കോളജ് അധികൃതർ നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെക്കുകയും പൊലീസിൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്‌തത്.

COLLEGE MORPHING CASE DETAILS MORPHING AND CIRCULATING PICTURES BHARATA MATA COLLEGE MORPHING BHARAT MATA COLLEGE
പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

2025 ഡിസംബർ മുതൽ പ്രതി ഇത്തരത്തിൽ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതായാണ് പൊലീസിൻ്റെ എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പൊലീസ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈബർ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ, ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൽ മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കോ പുറത്തുള്ളവർക്കോ പങ്കുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

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