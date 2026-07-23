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'രാജി വച്ച് പുറത്ത് പോകൂ'; സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി എസ്‌എഫ്ഐയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും, നാടെങ്ങും സംഘർഷം

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ്‌എഫ്ഐയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും.

CJP PROTEST JANTAR MANTAR CJP PROTEST സിജെപി പ്രതിഷേധം SFI AND YOUTH CONGRESS
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 9:09 PM IST

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കോട്ടയം: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്‌ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയാണ്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കേരളത്തിലും പ്രതിഷേധം ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. മിക്ക ജില്ലകളിലും വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയനുകളും വിവിധ പാർട്ടികളും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുകയാണ്.

എസ്‌എഫ്ഐ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം

നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടിന് പിന്നാലെ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്‌ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപെട്ട് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. കോട്ടയം പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. പൊലീസിന് നേരിടാനാവാത്ത വിധം നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കോട്ടയം കലക്‌ടറേറ്റ് പടിക്കൽ നിന്നാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിന് മുമ്പിൽ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞു.

എസ്‌എഫ്ഐയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

വിദ്യാർഥികൾ ബാരിക്കേഡ് ദേഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല. രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി അനശ്ചിതത്തിലാക്കിയ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ സമര പേരാട്ടം തുടരുമെന്നും ദൗത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എസ്‌എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റംഗം പ്രവിഷ്യ പറഞ്ഞു.

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വയനാട്ടിലും വിടാതെ പ്രതിഷേധം

ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വയനാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസും എസ്എഫ്ഐയും വ്യത്യസ്‌ത പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രവർത്തകർ പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിനുള്ളിൽ കയറി കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയതോടെ പൊലീസ് ഇടപെട്ടു. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച 30ഓളം എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് നീക്കി. കൽപ്പറ്റ ഹെഡ് പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച പ്രവർത്തകർ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി. തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ദേശീയപാതയിൽ ഉപരോധവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

പാലക്കാട് പോരാട്ടം തുടരും

അവകാശ പത്രികാ സമർപ്പണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന സിജെപിയ്‌ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ്എഫ്ഐ ഹെഡ് പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. സമരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡ് എസ്‌എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ മറിച്ചിട്ടു. പിന്നാലെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കുമെന്ന സ്ഥിതി വന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത്. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന അഭിഷേകിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് മാറ്റിയെങ്കിലും അഭിഷേകിനെ വിട്ടു കിട്ടാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സംഘടന. തുടർന്ന് അഭിഷേകിനെ പൊലീസ് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സമരം ഏറ്റെടുത്താൽ ഒരിഞ്ച് പിന്നോട്ട് പോവില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിട്ടും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെന്നും എസ്‌എഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെഎസ് അമൽ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

CJP PROTEST JANTAR MANTAR
CJP PROTEST
സിജെപി പ്രതിഷേധം
SFI AND YOUTH CONGRESS
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