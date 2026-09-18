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കായംകുളം എംഎസ്എം കോളജിൽ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ എസ്എഫ്ഐ ആക്രമണം; 7 പേർക്കെതിരെ കേസ്

എംകോം വിദ്യാർഥിയായ അൽ അമീൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കേരള സർവകലാശാലയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോളജ് അധികൃതർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു

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MSM College Kayamkulam, SFI (MSM College Website, ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 18, 2026 at 12:03 PM IST

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ആലപ്പുഴ: കായംകുളം എംഎസ്എം കോളജിൽ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും നേരെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ മർദനം. കോളജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനിരുന്ന എസ്എഫ്ഐ നേതാവിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ റദ്ദാക്കിയതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ പ്രതിഷേധമാണ് ഒടുവിൽ വലിയ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഏഴ് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

അഡ്മിഷൻ റദ്ദാക്കിയതിലെ തർക്കം
എംകോം വിദ്യാർഥിയായ അൽ അമീൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കേരള സർവകലാശാലയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോളജ് അധികൃതർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ സമയ കായിക അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ എംകോം കോഴ്സിന് പ്രവേശനം നേടിയത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് സർവകലാശാലയുടെ കർശന നടപടി. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന കോളജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർഥിയായി അൽ അമീനെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സ്ഥാനാർഥിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതോടെയാണ് കാമ്പസിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്.

ബാലറ്റ് പേപ്പർ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ കോളജ് കൗൺസിൽ റൂമിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറി ജീവനക്കാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ കൗൺസിൽ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളും നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ജീവനക്കാർക്ക് ക്രൂരമർദനം
ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് കോളജ് ജീവനക്കാരനായ റംഷാദ് റഹീമിന് നേരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വിദ്യാർഥികൾ ബലമായി മുറിയിൽ കടന്ന് റംഷാദിനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികളിലൊരാളായ കാശി റംഷാദിൻ്റെ കഴുത്തുഞെരിക്കുകയും തലയ്ക്കടിക്കുകയും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.

റംഷാദിൻ്റെ തലയിലും കഴുത്തിലും ഇവർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ മറ്റൊരു പ്രതി ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് റംഷാദിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ അടി കൈകൊണ്ട് തടയാൻ ശ്രമിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലതു കൈവിരലിന് താഴെയായി സാരമായി പരിക്കേറ്റു. റംഷാദിനെ കൂടാതെ അനധ്യാപക ജീവനക്കാരനായ ഹരി, അധ്യാപികയായ സീമ എന്നിവർക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ മർദനമേറ്റു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഘം, റംഷാദിനെ ഇനി സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ശേഷമാണ് അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിയത്.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
പരിക്കേറ്റ റംഷാദ് റഹീമിനെ കരീലക്കുളങ്ങരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തി മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് കായംകുളം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ കാശി, ലിയാൻ്റോ, അരവിന്ദ്, സാബിർഷാ, റിച്ചു, വൈഭവ് ചാക്കോ എന്നിവർക്കും കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും എതിരെയാണ് കേസ്. അതിക്രമിച്ചുകയറൽ, കലാപശ്രമം, നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരൽ, മർദനം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

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അതേസമയം, മർദന ആരോപണങ്ങൾ എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച കോളജിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കാമ്പസിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കോളജിന് പുറത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

ASSAULTING COLLEGE STAFF IN PROTEST
SFI ACTIVISTS CASE ON ATTACK
MSM COLLEGE PROTEST ALAPPUZHA
MSM COLLEGE UNION ELECTION
SFI ATTACK MSM COLLEGE

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