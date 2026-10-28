കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പോർട്ടർ അറസ്റ്റിൽ
ഡോർമെറ്ററിയിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പോർട്ടർ ഇസ്മായിൽ അറസ്റ്റിൽ.
Published : October 28, 2026 at 1:39 PM IST
കാസർകോട്: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പോർട്ടർ അറസ്റ്റിൽ. കാസർകോട് റെയിൽവേ പാഴ്സൽ ഓഫീസിലെ പോർട്ടർ ഇസ്മായിൽ കെ. ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഡോർമെറ്ററിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി. കാസർകോട് റെയിൽവേ പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്റ്റേഷനിലെ ഡോർമെറ്ററി ജീവനക്കാരിക്ക് നേരെ ആണ് അക്രമം ഉണ്ടായത്.
യുവതിയുടെ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു ഭീഷണിപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ സമാന സംഭവമുണ്ടായി. മുംബൈ എൽ എൽ ടി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള കോച്ചിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. അതിക്രമം വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ കർണാടക സ്വദേശി അയ്യപ്പയെ (23) കാസർകോട് റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് കാഴ്ച്ച പരിമിതിയുള്ള 49കാരിയും 9 വയസുള്ള മകനും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
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ഡിസേബിലിറ്റി കോച്ചിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും യാത്ര. കോഴിക്കോട് വരെ കോച്ചിൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മറ്റ് യാത്രക്കാർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് കർണാടക സ്വദേശിയായ 23 കാരൻ ട്രെയിനിൽ കയറിയത്. ഇയാൾ ഡോർ സൈഡിൽ നിന്ന് വിസിലടിക്കുകയും കൂകി വിളിക്കുകയും ചെയ്ത് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ദിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് യാത്രക്കാരില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രതി തങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. കോച്ചിൽ മറ്റ് യാത്രക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തി. കഴുത്തിന് പിടിച്ചു തിരിച്ചാണ് ഉപദ്രവിച്ചത്. തുടർന്ന് അപായച്ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തിച്ചാണ് സ്ത്രീ അതിക്രമത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. തുടർച്ചയായി ട്രെയിൻ യാത്രകളിലും റെയിൽവേ പരിസരങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.
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