16കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി; മതപണ്ഡിതൻ അറസ്റ്റിൽ
പ്രാർഥനയിലൂടെ രോഗം ഭേദമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയെ മതപണ്ഡിതനും വ്ലോഗറുമായ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു.
Published : November 1, 2026 at 5:33 PM IST
കൊല്ലം: പ്രാർഥനയിലൂടെ രോഗം ഭേദമാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് 16കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ മതപണ്ഡിതനും വ്ലോഗറുമായ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരി അറസ്റ്റിൽ. ഹബീബിയ്യ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരി. പ്രതിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചാണ് പെൺകുട്ടി ആദ്യം ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതെന്നാണ് പരാതി.
പിതാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ (വാപ്പുമ്മയുടെ) ചികിത്സയ്ക്കായാണ് 16കാരി ഇവർക്കൊപ്പം സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയത്. പ്രാർഥനയിലൂടെ രോഗം ഭേദമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതിക്രമം. പിന്നീട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചും പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, ഇരയുടെ പ്രായം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കഠിനതടവ് മുതൽ വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ. ബലാത്സംഗത്തിന് കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ കഠിനതടവും കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് കുറഞ്ഞത് 20 വർഷം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും ലഭിക്കും. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്.
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