കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
കൗൺസിലർ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പൊലീസിനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്
By PTI
Published : March 27, 2026 at 5:34 PM IST
പാലക്കാട്: കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്ത്. പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ 24-ാം ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് സി. വത്സനെതിരെയാണ് പരാതി. കൗൺസിലർ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പൊലീസിനും പരാതി നൽകിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ബ്യൂട്ടീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി. നേരത്തെ കൗൺസിലറുടെ പിതാവ് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് പ്രശോഭ് യുവതിയുമായി സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു പീഡനമെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി തൻ്റെ ആശാനാണെന്നും എംഎൽഎമാർ എംപിമാർ തുടങ്ങിയവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു.
സുഹൃത്ത് മുറിയിലില്ലാത്ത സമയം നോക്കിയെത്തി തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് വിവിധയിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചും പീഡനം തുടർന്നു. ഗർഭിണിയായ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താൻ നിർബന്ധിച്ചതായും പരാതിയിലുണ്ട്. എംഎൽഎമാരുമായും എംപിമാരുമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രശോഭെന്നും തന്റെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും യുവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഉടൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ലൈംഗിക പീഡന പരാതികൾക്കിടെ ഒളിവിൽ പോയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രശോഭിന് വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പാലക്കാട് തിരിച്ചെത്തിയത്.
സിപിഎം നേതാവിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി
റാന്നി സ്വദേശിയും സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമായ അലൻ മാത്യുവിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്ത്. സംഭവത്തിൽ അലൻ മാത്യുവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി വിവിധയിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. പരാതിക്ക് പിന്നാലെ അലൻ മാത്യുവിനെ തിരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കിയതായി സിപിഎം വ്യക്തമാക്കി.
നിരന്തരമായി ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത് ഗർഭിണിയാക്കിയെന്നും തുടർന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. അലൻ വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെ യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. യുവതി ആദ്യം കലക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതി എസ്പിക്കും തുടർന്ന് ഡിവൈഎസ്പിക്കും കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യം കലക്ടർക്കാണ് പരാതി നൽകിയത്. കലക്ടർ പരാതി എസ്പിയ്ക്ക് നൽകുകയും എസ്പി പരാതി ഡിവൈഎസ്പിക്കും നൽകുകയുമായിരുന്നു
Also Read: മദ്യ ലഹരിയിൽ യുവാവിൻ്റെ പരാക്രമം; സ്വന്തം കാറിൻ്റെ ചില്ല് അടിച്ച് തകർത്തു, യാത്രക്കാര്ക്കു നേരെ അസഭ്യം, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്