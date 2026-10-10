'സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ പുതിയ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിപിഎം മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായി മാറുന്നു':വിമർശനവുമായി പി.കെ. ശശി
നിലവിൽ ലഭിച്ച പരാതികളുടെ എണ്ണം 12 ആണെന്നും എന്നാൽ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലും പുറത്തുമായി സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതികളുടെ എണ്ണം 16-ൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്നും ശശി പറഞ്ഞു.
Published : October 10, 2026 at 5:07 PM IST
പാലക്കാട്: സിപിഎം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ഉയർന്ന ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ലൈംഗികാരോപണങ്ങളുടെ പേരില് സിപിഎമ്മില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട നേതാവ് പി.കെ. ശശി രംഗത്ത്. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ പുതിയ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പരിശോധിച്ചശേഷം നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ശശി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ലഭിച്ച പരാതികളുടെ എണ്ണം 12 ഓളമാണെന്നാണ് അറിയുന്നതെന്നും ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലും പുറത്തുമായി പരാതികളുടെ എണ്ണം 16-ൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സിപിഎം മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായി മാറുന്നു
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സിപിഎം മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ച ശശി, വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുപോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മ്ലേച്ഛമായ നിലപാടുകളാണ് സിപിഎം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങൾ പാർട്ടി വിടാൻ കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
സിപിഎമ്മിൻ്റെ പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെക്കുറിച്ചും പറയാനുണ്ടെന്ന് അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുമെന്നും ശശി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഇ.എൻ സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ പുതിയ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പരിശോധിച്ചശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് പി.കെ. ശശിയുടെ നിലപാട്. പരാതികളുടെ സ്വഭാവം, എണ്ണം, തുടർനിയമനടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.പരാതികളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ശശിയുടെ പ്രതികരണം.
ആരോപണങ്ങളിൽ ശശിയുടെ പ്രതികരണം
അതേസമയം, ആരോപണങ്ങളുടെ ആധികാരികതയും നിയമപരമായ തുടർനടപടികളും ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പി.കെ. ശശി പ്രതികരിച്ചു. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കട്ടെയെന്നും ടെലിഫോൺ കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജാഗ്രതക്കുറവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. ടെലിഫോൺ കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായെന്നല്ലാതെ താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ശശി.
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എന്നാൽ, തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അവ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളും സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളും പി.കെ. ശശിയുടെ പുതിയ പ്രതികരണങ്ങളും പാലക്കാട് സിപിഐഎമ്മിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെ വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
പരാതികളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന ശശിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തതകളായി കാണാനാവില്ല. പരാതികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളുടെയും നിയമനടപടികളുടെയും ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ മാത്രമേ ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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