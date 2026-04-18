ശുദ്ധ കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനി; ആകെയുള്ള കിണറിൽ മലിനജലം, ദുരിതത്തിലായി അണകെട്ടകൊല്ലി ഉന്നതിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ
അമിത ചൂട് കാരണം കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പും താഴ്ന്നതോടെ കിലോമീറ്ററുകള് താണ്ടിയാണ് ഇവര് കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്.
Published : April 18, 2026 at 5:49 PM IST
വയനാട്: വേനല് കടുത്തതോടെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തില് വലയുകയാണ് ഉന്നതിയിലെ മൂന്നുകുടുംബങ്ങൾ. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് വയനാട് നൂൽപ്പൂഴ മാറോട് അണകെട്ടകൊല്ലി ഉന്നതിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ. കിലോമീറ്ററുകള് താണ്ടിയാണ് ഇവര് കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്. കലങ്ങിയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ വെള്ളമാണ് ഇവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ആശ്രയം.
ഇതോടെ അടിയന്തരമായി ശുദ്ധജല സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. മൂന്ന് കാട്ടുനായിക്ക വിഭാഗം കുടുംബങ്ങളും രണ്ട് കുറുമ കുടുംബങ്ങളുമാണ് ഈ ഉന്നതിയിൽ താമസിക്കുന്നത്. കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും കുളിക്കാനുമൊക്കെ ഇവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഉന്നതിക്കടുത്തുള്ള കിണറിലെ മലിനജലമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നിർമിച്ച കിണറാണെങ്കിലും വേനൽ കടുത്തതോടെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു. പിന്നാലെ ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം മഞ്ഞനിറത്തിലേക്ക് മാറുകയും ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളം കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു ദിവസം ടാങ്കിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഊറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് വിരുന്നുക്കാരോ മറ്റോ വനന്നാൽ ആകെ കുഴയും. വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അഞ്ച് വീട്ടുക്കാർക്ക്. വേനൽക്കാലമായാലും മഴ ആയാലും കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് കിട്ടുക. ഒരു കിണർ കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമായാനെ. നിലവിൽ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുകന്നത്. വേനൽ ശക്തിയായൽ അവിടെയും വെള്ളം വറ്റുമെന്ന് പ്രദേശവാസി ശുഭ പറയുന്നു.
ഇതോടെ സമീപ വനത്തിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത കുഴികളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവർ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടാനയടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാട്ടിലൂടെ മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവരുടെ ദുരിതം കൂട്ടുന്നു. മുമ്പ് പലതവണ അധികാരികളോട് ശുദ്ധജല പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. ജീവനാവശ്യമായ വെള്ളത്തിനായി ഇന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾക്കായി അടിയന്തര ഇടപെടൽ അനിവാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നാടെങ്ങും ശുദ്ധജല സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിയെന്ന് നാം മേനി നടിക്കുന്ന കാലത്തും തെളിനീര് ഉറവകൾ മാത്രം ആശ്രയമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാടു മനുഷ്യരുണ്ട്. എന്നാലും വേനൽക്കാലമായാൽ അവയിൽ ചിലത് അപ്രതീക്ഷമാകും എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇനിയും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വൈകിയാൽ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നത് തീർച്ചയാണ്.
Also Read: വോട്ട് ചെയ്യാൻ കൂട്ടത്തോടെ കേരളം വിട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ; നിശ്ചലമായി നിർമ്മാണ മേഖല