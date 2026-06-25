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തൊണ്ട വരണ്ടുണങ്ങി സിറോ ലാൻഡ് ഉന്നതി; 3 മാസമായി തുള്ളിവെള്ളമില്ല, രാഷ്ട്രീയ പഴിചാരലിൽ വെന്തുരുകി 45 കുടുംബങ്ങൾ

ഒരു ജനവിഭാഗം തുള്ളിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോഴും അധികാരികൾ പുലർത്തുന്ന നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ.

SEVERE WATER CRISIS IN IDUKKI DRINKING WATER CRISIS IDUKKI UNNATHI Shanthanpara Panchayat WATER ISSUES
Families in Pooppara Zero Land Colony (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 2:44 PM IST

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ഇടുക്കി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഭരണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, വോട്ട് ചെയ്‌ത ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയ്ക്കാണ് ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിലെ പൂപ്പാറ സിറോ ലാൻഡ് കോളനിയിലെ (എസ്റ്റേറ്റ് പൂപ്പാറ വാർഡ് 12, 13) 45 ഓളം കുടുംബങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി കടുത്ത കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിൽ വലയുന്നത്. സ്‌കൂൾ കുട്ടികളും പ്രായമായവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം തുള്ളിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോഴും അധികാരികൾ പുലർത്തുന്ന നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ.

പദ്ധതികൾ ഫയലിൽ; യാഥാർഥ്യം കനത്ത ദുരിതം

പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ (ETV Bharat)

മതികെട്ടാൻ ചോലയിൽ നിന്നും വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി നിലവിലിരിക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ ദാഹിച്ചുവലയുന്നത്. താഴെയുള്ള ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളമെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ കോളനിയിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന പരാതി. വെള്ളം തുറന്നുവിടേണ്ട ജീവനക്കാരെയും വാർഡ് മെമ്പറെയും നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇവർ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. അഞ്ചും പത്തും അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അധികാരികൾക്ക് മറുപടിയില്ല.

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റോഡില്ല; വണ്ടിയിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാനും വഴിയില്ല

"കോളനിയിലേക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ ഒരു റോഡ് പോലുമില്ലെന്നത് ഇവിടുത്തെ ദുരിതത്തിൻ്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. കടുത്ത വേനലിലും ദാഹത്തിലും സ്വന്തം ചെലവിൽ വാഹനങ്ങളിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും തകർന്നുകിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ വണ്ടികൾക്ക് കടന്നുവരാൻ കഴിയില്ല. റോഡ് നന്നാക്കി തരാമെന്ന വാഗ്‌ദാനവും അധികൃതർ ജലരേഖയാക്കി മാറ്റി. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഞങ്ങളെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂട്ടി നിർത്തി എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം നൽകിയതാണ്. വോട്ട് പെട്ടിയിലായതോടെ ആരും ഈ വഴിക്ക് വരുന്നില്ല. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കുന്നുമില്ല" പ്രദേശവാസി സലീന പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയ പഴിചാരലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ അനാസ്ഥയും

പ്രശ്‌നവുമായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ പഴിചാരലിലൂടെ തങ്ങളെ ഒതുക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചതെന്ന് കോളനി നിവാസിയായ പളനിവേൽ ആരോപിക്കുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ജയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി വെള്ളം ചോദിക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണാധികാരികൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളത്തിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ നിലപാട് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് ഉപരോധത്തിലേക്ക് പ്രദേശവാസികൾ

ഇനിയും ഈ അവഗണന സഹിക്കാൻ കോളനിവാസികൾ തയ്യാറല്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്‌കൂൾ കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും അണിനിരത്തി 45 കുടുംബങ്ങളും ഒന്നടങ്കം ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും അനിശ്ചിതകാല പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനങ്ങളുടെ ദാഹമകറ്റാൻ അടിയന്തരമായി കളക്ടറും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം.

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TAGGED:

SEVERE WATER CRISIS IN IDUKKI
DRINKING WATER CRISIS
IDUKKI UNNATHI
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