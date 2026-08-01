വീണ്ടും പ്രളയം; മരണസംഖ്യ ഏറുന്നു, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകള് തുറന്നു, അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം
അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മിന്നൽപ്രളയത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
Published : August 1, 2026 at 7:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ശക്തമായ മഴയില് കേരളമൊന്നടങ്കം വെള്ളത്തില് മുങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളില് കനത്ത മഴ തുടരന്നു. അതി തീവ്രമഴയില് നദികള് മിക്കതും അപകട നില കടന്ന് കരകവിഞ്ഞതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി അതീവ സങ്കീര്ണമാക്കിയത്. വിവധ ജില്ലകളിലായി ഇതിനകം ആറ് പേര് മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജില്ലകളില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മിന്നൽപ്രളയത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
മഴക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായും ജില്ലകളുടെ ഏകോപന ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരുമായും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളുമായും മുഖ്യമന്ത്രി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് അറിയിച്ചു. മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ മേഖലകളിലെ എംഎല്എമാരുമായും ജനപ്രതിനിധികളുമായും സംസാരിച്ചു.
വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ ആറ് മരണങ്ങള് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറു പേരെ കാണാതായി. കാണാതായവര്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില് വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങള് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും സഹായത്തോടെ തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 65 ദുരുതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് തുറന്നു. 1465 പേര് ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കില് കൂടുതല് പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സജ്ജീകരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 വീടുകള് പൂര്ണമായും 127 വീടുകള് ഭാഗികമായും തകര്ന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
രാവിലെ കനത്ത മഴ പെയ്ത മേഖലകളില് വൈകുന്നേരത്തോടെ മഴ കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസമാണ്. രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനത്തിനായി മറ്റു ജില്ലകളില് നിന്നും വള്ളങ്ങള് ആവശ്യാനുസരണം എത്തിച്ചു. വിവിധ അണക്കെട്ടുകളിലെ നീരൊഴുക്ക് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളില് ജാഗ്രത തുടരണം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആനക്കാംപൊയില് മേഖലയില് കഴിഞ്ഞ 35 മണിക്കൂറിനിടെ 340 മില്ലി മീറ്റര് മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. വയനാട് മേപ്പാടിയില് 177 മില്ലി മീറ്റര് മഴ പെയ്തു. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാന് സംസ്ഥാനം സജ്ജമാണ്. സര്ക്കാരിൻ്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നിര്ദ്ദേശങ്ങള് എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങള്ക്കും വീടുകളും കൃഷിയും ജീവനോപാദികളും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്കും സര്ക്കാര് മതിയായ ധനസഹായം നല്കും. പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും. ഏത് ആവശ്യത്തിനും സര്ക്കാര് ഒപ്പമുണ്ടാകും.
മലയോര ടൂറിസം മേഖലകള് അടച്ചു
മലയോര ടൂറിസം മേഖലകള് ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകും വരെ അടച്ചിട്ടു. അന്യ സംസ്ഥാന ടൂറിസ്റ്റകല് സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. മഴ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പു നല്കി. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്, ജലാശയങ്ങള്, മലയോര മേഖലകള്, എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദ യാത്രകള് മഴ മാറുന്നതുവരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അതോറിറ്റി അഭ്യര്ഥിച്ചു.
പമ്പയും മണിമലയാറും കരകവിഞ്ഞു, റാന്നി മുങ്ങി
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുണ്ടായ അതി തീവ്ര മഴയില് പമ്പാ നദിയും മണിമലയാറും കരകവിഞ്ഞു. പമ്പാനദി കരകവിഞ്ഞ് റാന്നി ടൗണ് വെള്ളത്തിലായി. ഇവിടെ ദുരന്ത നിവാരണ സേന രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനം നടത്തുകയാണ്. ഇവിടെ വീടുകളിലും വ്യാപാര് സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. റാന്നി ടൗണിലെ മാമുക്ക്, പുളിമുക്ക്,പാലങ്ങള് പൂര്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഇതോടെ റാന്നി നഗരത്തിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂര്ണമായി നിലച്ചു. ജില്ലാ പൊലീസ് ഓഫീസില് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കണ്ട്രോള് റൂം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു.
ഉരുൾപൊട്ടലില് കാസർകോട് നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ
കർണാടകവനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പാലവയലിൽ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എല്ലാം നശിച്ചു. തയ്യേനിയിൽ ആണ് മഴവെള്ളപാച്ചിലിൻ്റെ തുടക്കം. തുടർന്നു പാലവയൽ, പുളിങ്ങോം ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു.
തയ്യേനിയിൽ നിന്നും ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ആണ് പാലാവയൽ. ഇവിടെയാണ് വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയത്. ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ്. മലയോര പാതകൾ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഗതാഗതം പൂർണമായും ദുഷ്കരമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ്.
അതേ സമയം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഉരുള്പൊട്ടലുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ മേഖലയില് താമസിക്കുന്ന മുഴുവന് ജനങ്ങളെയും സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവില് മേഖലയില് ശക്തമായ തുടരുകയാണ്.
"എൻ്റെ വീട് വെള്ളത്തതിനടിയിലാണ്, എല്ലാം നശിച്ചുപോയിയെന്നു പ്രദേശവാസിയായ ബീന പറഞ്ഞു. രാവിലെ മുതൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്നാണ് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗവും മുങ്ങി. മകനും ഞാനും ഭർത്താവുമാണ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാ വീട്ടുപകരണങ്ങളും നശിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ബീന പറഞ്ഞു.
സമീപത്തെ ഒരു വീടും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ഇവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും. കൃഷിയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. സന്ദീപ് വാര്യർ എംഎൽഎ സ്ഥലംസന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി.
മുതലപ്പൊഴിയില് വള്ളം മറിഞ്ഞ് 2 പേരെ കാണാതായി
തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയില് ശക്തമായ തിരയില്പ്പെട്ട് രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായി. ശ്രീമോന്(28), ഷിജിന്(32) എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേര് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു. രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനത്തിന് നേവിയുടെ സഹായം തേടിയതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്നു മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയി കടലില് കാണാതായ രണ്ടു പേര്ക്കായി കോസ്റ്റല് പൊലീസ് തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്.
കടലില് കുടുങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു
ബേപ്പൂര് ഹാര്ബറില്നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി എന്ജിന് തകരാറിലായി കടലുണ്ടി കപ്പലങ്ങാടിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കടലില് കുടുങ്ങിയ ബോട്ടിലെ
17 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കോസ്റ്റല് പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് രക്ഷിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.
കാസര്കോട് ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തെതുടര്ന്ന് റോഡ് കടലെടുത്തു
കനത്ത മഴയില് കാസര്കോട് ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തില് റോഡ് കടലെടുത്തതോടെ മൊഗ്രാല്- പുത്തൂര് പഞ്ചായത്തിലെ 14-ാം വാര്ഡ് കാവുഗോളി കടപ്പുറം ഒറ്റപ്പെട്ടു.300 മീറ്റര് റോഡ് കടലെടുത്തു.കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനു സമീപത്ത് നെല്ലിക്കുന്ന് -കാവുഗോളി റോഡ് പൂര്ണമായും തകര്ന്നതോടെ പ്രദേശം ഒറ്റപ്പെട്ടു.കാവുഗോളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏകമാര്ഗമാണ് ഇതോടെ ഇല്ലാതായത്.
98 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുള്പ്പെടെ 130ലേറെ വീടുകളുള്ള മേഖലയാണ് ഇത്. ജില്ലയില്
റാണിപുരം ഹില് സ്റ്റേഷന് അടക്കമുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു. പുഴകളും തോടുകളിലുമുള്പ്പെടെ എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലും വിനോദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് കനത്ത മഴ
കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലയോരമേഖലയില് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ഈങ്ങാപ്പുഴ അങ്ങാടി വെള്ളത്തില് മുങ്ങി. കടകളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും എല്ലാം വെള്ളം കയറി. വാഹനങ്ങളും വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണ്. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങള്ക്ക് കര്ശന നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി. കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളും ഭാരവാഹനങ്ങളും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയാണ്.
പെരിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങളില് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം; ഭൂതത്താന്കെട്ട് അണക്കെട്ടിൻ്റെ 14 ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി
പെരിയാറിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഭൂതത്താന്കെട്ട് അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹം അതിശക്തമായി. റിസര്വോയറിലെ ജലനിരപ്പ് സുരക്ഷിത അളവില് നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി ഭൂതത്താന്കെട്ട് അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുഴയില് ജലനിരപ്പ് ഉയരാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പെരിയാറിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ആകെ 15 ഷട്ടറുകളില് 14 എണ്ണമാണ് നിലവില് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് 12 ഷട്ടറുകള് 5 മീറ്റര് വീതവും, 2 ഷട്ടറുകള് 6 മീറ്റര് വീതവുമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്.
അണക്കെട്ടില് നിന്നുള്ള വെള്ളം പെരിയാറിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്ന സാഹചര്യത്തില് നദീതീരത്തുള്ളവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പെരിയാര് വാലി ഇറിഗേഷന് പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് അറിയിച്ചു. പുഴകളില് ഇറങ്ങുന്നതിനും മീന്പിടിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പെരിങ്ങല്കുത്ത് ഡാമില് ബ്ലൂ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് പൊരിങ്ങല്ക്കുത്ത് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നതോടെ ബ്ലൂ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാല് ഡാമിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വരവ് വളരെ വേഗത്തില് ഉയര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കു കയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഡാമിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെസ്റ്റ് ഗേറ്റുകളും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, അധികജലം ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
കണ്ണൂര് പേരട്ട തൊട്ടില്പ്പാലത്ത് വീടുകളില് വെള്ളം കയറി; 26 പേരെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിച്ചു
ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഉളിക്കല് പഞ്ചായത്തിലെ പേരട്ട തൊട്ടിപ്പാലം മേഖലയില് വീടുകളില് വെള്ളം കയറി. എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ സമീപത്തെ നൂറുല് ഹുദ മദ്രസാ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാര്പ്പിച്ചു. ഫയര്ഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും വീടുകളില് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 19 മുതിര്ന്നവരും 7 കുട്ടികളും ഉള്പ്പെടെ 26 പേരെയാണ് മാറ്റിത്താമസിപ്പിച്ചത്.
സാഹചര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയും ചിലയിടങ്ങളില് മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുള്പൊട്ടലും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായും ജില്ലാ കലക്ടര്മാരുമായും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ഫോണില് ബന്ധപ്പെട്ടു.
ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് റവന്യൂ മന്ത്രി ഏകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എന്ഡിആര്എഫ്, പൊലീസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാന് സജ്ജമാണ്. പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കാനും സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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