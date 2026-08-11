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ഡോക്ടർമാരില്ലാതെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ; ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തിലേറെ തസ്തികകൾ, വലഞ്ഞ് രോഗികള്‍

എംബിബിഎസ് ഡോക്ടർമാർ പിജി പഠനത്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നതും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വിമുഖതയുമാണ് തസ്തികകൾ മാസങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാനുള്ള കാരണമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്

DOCTOR SHORTAGE IN GOVT HOSPITALS
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 2:22 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തോളം ഡോക്ടർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ വരെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ മാസങ്ങളായി ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വലഞ്ഞ് രോഗികൾ. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപക പരാതിയെത്തുടർന്ന് 134 ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടെങ്കിലും പകുതിയിലേറെപേർ മാത്രമാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. എംബിബിഎസ് ഡോക്ടർമാർ പിജി പഠനത്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നതും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വിമുഖതയുമാണ് തസ്തികകൾ മാസങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാനുള്ള കാരണമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി തസ്തിക ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ 830 എണ്ണമാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അസി. സർജൻ തസ്തികകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഒഴിവുള്ളത്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷാമമുള്ളത് കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ്. മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും 7000 രോഗികൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമാണുള്ളത്. സ്പെഷ്യലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യാപകമായ കുറവുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡോക്ടർ - രോഗി അനുപാതമുള്ളത്. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് 3000 രോഗികളാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലും (ഡിഎംഇ) നിരവധി തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

പകർച്ചവ്യാധികൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തസ്തികകൾ അടിയന്തരമായി നികത്തണമെന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിലെ എംഎൽഎമാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കി 134 തസ്തികകൾ നികത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അസി. സർജൻ തസ്തികകളാണ് അതിൽ കൂടുതലുമുണ്ടായിരുന്നത്. പനിയും മറ്റ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ബാധിച്ച് ദിവസവും നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തുന്ന സമയത്താണ് ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ഷാമം കാരണം ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പല സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഒ പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സമയം വെട്ടിക്കുറച്ചു. നിലവിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവുമൂലം പല സേവനങ്ങളും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ നിലവിലെ രോഗിഭാരത്തിന് അനുസൃതമല്ലെന്നും, ഒഴിവുകൾ ദീർഘകാലമായി നികത്താത്തത് ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യരംഗത്തെ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് അധിക ജോലിഭാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതോടെ മഴക്കാല രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈനംദിന ചികിത്സാ സേവനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് കേരള ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎംഒഎ) സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ പി കെ സുനിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അടിയന്തരമായി ഒഴിവുകൾ നികത്തി ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം.

TAGGED:

KERALA GOVERNMENT HOSPITALS
DOCTOR SHORTAGE
DOCTORS CRISIS
HEALTH DEPARTMENT
DOCTOR SHORTAGE IN GOVT HOSPITALS

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