മംഗളാദേവി ക്ഷേത്ര ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ ഇടിമിന്നലേറ്റു; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അടക്കം ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്
ഒമ്പതാം വളവിന് സമീപമാണ് അപകടം, പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി.
Published : May 1, 2026 at 8:20 PM IST
ഇടുക്കി: മംഗളാദേവി ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഏഴ് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. മംഗളാദേവിയിൽ നിന്ന് കുമളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലെ ഒമ്പതാം വളവിന് സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ കൈയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കൊല്ലം സ്വദേശിയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ അൻസാറിനെ പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിക്കൽ സ്വദേശിനിയായ ഉഷാറാണിയെ തേനി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ വിഷ്ണു, ധനലക്ഷ്മി, തൃശൂർ സ്വദേശിനി രമ്യ, തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ ലോകമണി, കാളിയമ്മാൾ എന്നിവർക്ക് നിസാര പരുക്കുകളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവർക്ക് കുമളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. പരുക്കേറ്റ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി വിഷ്ണു കുമളി ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചിത്രാപൗർണ്ണമി നാളിലെ ഉത്സവത്തിന് മാത്രം ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനമുളള ഇടം. തമിഴ് ഇതിഹാസ കാവ്യമായ ചിലപ്പതികാരത്തിലെ നായികയായ കണ്ണകിയുടെ പേരിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിത്രാപൗർണമി നാളിൽ സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമനം വരെയുള്ള ഉത്സവത്തിന് നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഇടിമിന്നല്, അതീവ ജാഗ്രത വേണം
സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്ത ഇടി മിന്നല് മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് കേന്ദ്ര കലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. വേനൽ മഴയോടൊപ്പം എത്തുന്ന ഇടിമിന്നലിനെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മഴയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണമെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
വേനൽ അവധി ആയതിനാൽ കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കുന്നത് പതിവാണ്.എന്നാല് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മാറി നിൽക്കണം. വലിയ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അഭയം തേടരുതെന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ഉള്ളവയിൽ ആണ് വേഗത്തിൽ ഇടിമിന്നലേൽക്കുക എന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ജീവഹാനി വരെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നും കരുതൽ വേണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ 05/05/2026 വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ അറിയിപ്പ്.
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത നാല് ദിവസം മഴ ശക്തമാകും. ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. നാളെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മെയ് മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ സാധാരണയെക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:ഹജ്ജ് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധനവ്; പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമെന്ന് സർക്കാർ, രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം