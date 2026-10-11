പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: വിവിധ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി സിയാൽ
കൊച്ചിയെ ദോഹ, റാസ് അൽ ഖൈമ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
Published : October 11, 2026 at 7:42 PM IST
എറണാകുളം: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള നിരവധി വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി സിയാൽ. നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, കൊച്ചിയിലേയ്ക്കും സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കും സർവീസ് നടത്തുന്ന ചില വിമാനക്കമ്പനികൾ ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (CIAL) പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
കൊച്ചിയെ ദോഹ, റാസ് അൽ ഖൈമ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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കൊച്ചി-റിയാദ് റൂട്ടിലെ ഫ്ലൈനാസ് (Flynas) വിമാനം XY 399/400, കൊച്ചി-ദോഹ റൂട്ടിലെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങളായ IX 475, IX 476, റിയാദിലേക്കുള്ള ആകാശ എയർ (Akasa Air) വിമാനം QP 523, ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള QP 550, റാസ് അൽ ഖൈമയിലേക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ (IndiGo) വിമാനം 6E 1517 എന്നിവയാണ് ഇന്ന് റദ്ദാക്കിയത്.
ഒക്ടോബർ 12ന് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ആകാശ എയർ വിമാനം QP 551, റിയാദിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള QP 524, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് റിയാദിലേക്കുള്ള QP 523 എന്നിവ റദ്ദാക്കിയതായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 13-ന് റിയാദിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ആകാശ എയർ വിമാനം QP 524 റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ആകെ 10 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി സിയാൽ (CIAL) അറിയിച്ചു. ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആകാശ എയറിൻ്റേതാണ്.
അതേസമയം, കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന മൂന്ന് വിമാനങ്ങളും ഇന്ന് റദ്ദാക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാവിലെ 9.55ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസ് വിമാനം SV 713, രാവിലെ 9.10-ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന റിയാദിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈനാസ് വിമാനം XY 328, രാത്രി 8.15-ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം IX 321 എന്നിവയാണ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ട സർവീസുകൾ.
നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ പുറപ്പെടൽ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് യാത്രക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട വിമാനക്കമ്പനികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി (flight status) പരിശോധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
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