ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; ഐ പി ബിനു ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേസിലെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഐ പി ബിനു അടക്കം 7 പ്രതികളെ കൂടെ ഇന്ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
Published : June 12, 2026 at 6:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് മുന് കൗണ്സിലര് ഐ പി ബിനു ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പ്രതികളെ ശനിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേസിലെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. രേവന്ത്, ലെനിൻ രാജ്, നന്ദു ജി ആർ, രാഹുൽ രാജൻ, ഐ പി ബിനു, വൈശാഖ്, രാഹുൽ എന്നിവരെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കാർ ഡ്രൈവർ, ഇഡി സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ, സിആർപിഎഫ്, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരെ ഈ പ്രതികളെ കാണിച്ചു തിരിച്ചറിയൽ നടത്തും. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കണമെന്നും സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പോകണമെന്നും സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മനു കല്ലമ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നും അന്വേഷണത്തിനു മതിയായ സമയം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ഐ പി ബിനുവിന് ജയിലിൽ മതിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ മുരുക്കുംപുഴ വിജയകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രോസീക്യൂഷൻ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച കോടതി പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്നതിന് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 27നാണ് സി എം ആർ എൽ എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും മകൾ വീണാ വിജയൻ്റെയും ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വസതിയിൽ നടന്ന റെയ്ഡിന് പിന്നാലെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തടിച്ചുകൂടിയവർ വീടിന് പുറത്തുവച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തിയതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതിനും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറാണ് 30 അംഗ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ കർശന നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുത്തു
ചുമതലയേറ്റെടുത്ത എസ്ഐടി സംഘം കൊച്ചിയിലെത്തി ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച സേർച്ച് വാറൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക രേഖകളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു. അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ സനിത് റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മൊഴിയും ഇതിനൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്ത് തങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്നത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരമുള്ള ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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