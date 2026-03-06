ETV Bharat / state

പോക്‌സോ കേസില്‍ ശ്രീലേഖയ്‌ക്ക് തിരിച്ചടി, സ്‌റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി ഹൈക്കോടതി

സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന ഹർജിക്കാരി പോക്സോ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവഗാഹമുള്ള വ്യക്തിയാണന്നും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി ഗുരുതരമായി കണക്കിലെക്കണമെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സി. സീന കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

Published : March 6, 2026 at 7:55 PM IST

എറണാകുളം: തനിക്കെതിരായ പോക്സോ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പൊലീസ് തനിക്കെതിരെയെടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുൻ ഡി.ജി.പിയും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ആർ. ശ്രീലേഖ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

അതേസമയം, തനിക്കെതിരായ എഫ്.ഐ.ആർ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും തനിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാതെ ഏകപക്ഷീയമായാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മ്യൂസിയം പൊലീസിന് സ്വകാര്യ അന്യായത്തിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ഹർജിയിൽ ആർ ശ്രീലേഖ വാദമുന്നയിച്ചു. പോക്സോ കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ശ്രീലേഖ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം തേടി.


ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ തുടർനടപടികൾ പാടില്ലെന്നും ഇടക്കാല ആവശ്യമുണ്ട്. കിളിരൂർ-കവിയൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിജീവിതമാരുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ശ്രീലേഖയ്‌ക്കെതിരെ മ്യൂസിയം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് കേസെടുത്തതെന്നുമായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ നിലപാട്. 2016 മുതൽ 2025 വരെ കുറ്റകൃത്യത്തിനാധാരമായ സംഭവം നടന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബി.എൻ.എസ്.എസ് പ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ ഇടാനാകില്ലെന്നാണ് ശ്രീലേഖയുടെ വാദം.

എന്താണ് ശ്രീലേഖയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള പോക്‌സോ കേസ്?

തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ബ്ലോഗിലൂടെയും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ ഉൾപ്പെടെ പേരും വ്യക്തിവിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് പ്രധാന പരാതി. സിവില്‍ റൈറ്റ്സ് ആൻ്റ് സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ആർ. ജയചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. കിളിരൂർ, കവിയൂർ, നിർഭയ കേസ്, പെരുമ്പാവൂരിലെ വധക്കേസ് തുടങ്ങിയവയിലെ ഇരകളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.

പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 23 (ഇരകളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തടയുന്നു), ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) സെക്ഷൻ 72 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. താൻ ഒരു കുട്ടിയുടെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഈ കേസ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ശ്രീലേഖ പ്രതികരിച്ചു. കിളിരൂർ കേസിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായ ആളാണെന്നും, പോക്സോ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമായതിനാൽ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമല്ലെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു.

