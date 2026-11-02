ചേരാനെല്ലൂർ വാഹനാപകടം; സമ്മർദമില്ലാതെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോടതി, 17-കാരൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിധി അഞ്ചിന്
ചേരാനെല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ സമ്മർദമില്ലാതെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സെഷൻസ്കോടതി. പതിനേഴുകാരൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള പൊലീസ് അപേക്ഷവാദം പൂർത്തിയായതോടെ വിധി ഈ മാസം അഞ്ചിന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
Published : November 2, 2026 at 2:41 PM IST
എറണാകുളം: ചേരാനെല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ യാതൊരുവിധ സമ്മർദങ്ങളുമില്ലാതെ അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയണമെന്ന് സെഷൻസ്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിന് കാരണക്കാരനായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക നിരീക്ഷണം. ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള പൊലീസിൻ്റെ അപേക്ഷവാദം പൂർത്തിയായി. വിധി ഈ മാസം അഞ്ചിന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
പ്രോസിക്യൂഷനും മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകനും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ നടന്നത്. ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കേസിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു. ഇത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.
എന്നാൽ, പ്രോസിക്യൂഷനെതിരെ തങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് തുറന്ന കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭിഭാഷകൻ ദീർഘകാലമായി ഈ കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കോടതി, തുടർന്ന് കേസിൻ്റെ വാദം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ കേൾക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, പൊലീസും കേസിൽ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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കോടതി നിർദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ കൂടി കേസിൽ പുതുതായി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ പ്രതിയായ പതിനേഴുകാരൻ്റെ പിതാവായ ജഡ്ജിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുകയും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ മരണപ്പെട്ട ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബം ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. തങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജഡ്ജി കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ടെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ജഡഡ്ജിയെ രണ്ടുതവണ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആറു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പരിശോധനയിൽ ആഡംബര ബൈക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 25ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എറണാകുളം കണ്ടെയ്നർ റോഡിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്.
പതിനേഴുകാരൻ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരനായ ജയബാലകൃഷ്ണനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപകട ശേഷം ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനേഴുകാരനെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിയെ വീണ്ടും പിടികൂടി മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്.
എന്നാൽ അവിടെനിന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പ്രതിയുടെ പിതാവ് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനും പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചതെന്ന കടുത്ത അമർഷവും പ്രതിഷേധവുമാണ് നാട്ടുകാരിലും ബന്ധുക്കളിലും ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.
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