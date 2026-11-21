'ഒടുവില് വിളി കേട്ട് കണ്ണന്'; അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേക വരി ഏർപ്പെടുത്താൻ ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം
മണിക്കൂറുകളോളം വരിയിൽ നിന്ന അമ്മമാർക്ക് കണ്ണനെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടിവരുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥ നേരിട്ടുകണ്ടു, നിവേദനം നല്കി , ഒടുവില് കണ്ണന് വിളി കേട്ടു..
Published : November 21, 2026 at 4:43 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് കുട്ടികളുമായി എത്തുന്ന അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേക വരി ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം. കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി വരുന്ന അമ്മമാർക്കും തനിച്ചുവരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അഞ്ചുവയസിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയും ഈ വരിയിൽ നിർത്താം. ഡിസംബർ ഒന്നുമുതൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ എ. വി. ഗോപിനാഥ് അറിയിച്ചു.
പതിനായിരക്കണക്കിന് തീർഥാടകർ ദിനംപ്രതി ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എത്തുന്ന അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേക ക്യൂ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മലപ്പുറം സ്വദേശി ദീപ സുമേഷാണ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നത്. ഇ ടിവി ഭാരതിലൂടെയാണ് അവർ ആദ്യമായി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപേക്ഷ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബോർഡ് അധികൃതർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കും അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർക്കും നിർദേശം നൽകി.
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മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ ബഹളം വെക്കുകയും, ദർശനം ലഭിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ദയനീയ സാഹചര്യം നേരിട്ട് കണ്ടതോടെയാണ് ഈ വിഷയം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ദീപ തീരുമാനിച്ചത്. ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഭക്തർക്ക് പണം നൽകിയുള്ള ക്യൂ സംവിധാനങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഇതോടെ പുതിയ ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നിൽ ആദ്യ നിവേദനമായി ഇത് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചോറൂൺ വഴിപാടിനായി എത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി കയറ്റിവിടാറുണ്ട്. കൂടാതെ, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ ക്യൂവിന് പുറമെ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള (സീനിയർ സിറ്റിസൺ) പ്രത്യേക ക്യൂ, വി.ഐ.പി കൗണ്ടർ, 1000 രൂപയുടെ പേയ്മെന്റ് ക്യൂ എന്നിവയാണ് ദർശനത്തിനായി നിലവിലുള്ളത്. സാധാരണ ക്യൂവിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേർതിരിവില്ലാതെ ഒന്നിച്ചാണ് ദർശനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വി.ഐ.പി പ്രവേശനം അനുവദിക്കാറില്ല.
കയ്പേറിയ അനുഭവം; ഭഗവാന് മുന്നിലെടുത്ത വാക്ക്
കഴിഞ്ഞ തവണ ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ എട്ടു മണിക്കൂറോളം വരിയിൽ നിൽക്കേണ്ടിവന്ന കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ടതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ദീപ പറയുന്നു. അന്ന് കടുത്ത തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വിശപ്പും തളർച്ചയും കാരണം കരഞ്ഞുബഹളം വയ്ക്കും.
ഇതോടെ അത്രയും സമയം വരിയിൽ നിന്ന അമ്മമാർക്ക് കണ്ണനെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടിവരുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥ നേരിട്ടുകണ്ടു. അന്ന് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഭഗവാന് കൊടുത്ത വാക്കാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരാൻ ദീപയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
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