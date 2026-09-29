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ബാലഗോകുലം സ്ഥാപകൻ എം. എ. കൃഷ്‌ണൻ അന്തരിച്ചു

ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനും തപസ്യ കലാസാഹിത്യവേദി, ബാലഗോകുലം എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനുമായ എം. എ. കൃഷ്‌ണൻ അന്തരിച്ചു.

M A Krishnan Senior RSS pracharak Balagokulam founder M A Krishnan എം എ കൃഷ്ണൻ
M A Krishnan (file) (Social Media)
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By PTI

Published : September 29, 2026 at 3:48 PM IST

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എറണാകുളം: മുതിർന്ന ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനും ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ എം. എ. കൃഷ്ണൻ (97) അന്തരിച്ചു. പത്രാധിപർ, ചിന്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ, പ്രചാരകൻ, അധ്യാപകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്‌തനായിരുന്നു. എംഎ സാർ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പൊതുദർശനം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതൽ നാളെ (ബുധൻ) രാവിലെ 10 മണി വരെ എളമക്കര പ്രാന്ത കാര്യാലയത്തിൽ നടക്കും. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കൊല്ലം ഐവർകാലയിലുള്ള തറവാട്ടു വീട്ടിൽ വച്ചായിരിക്കുമെന്ന് ആർഎസ്എസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തപസ്യ കലാസാഹിത്യവേദി, ബാലഗോകുലം, എന്നീ സംഘടനകളുടെ സ്ഥാപകനും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണതിനെ തുടർന്ന് അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. അമൃത ഭാരതി, ബാലസംസ്കാര കേന്ദ്രം, ബാലസാഹിതി പ്രകാശൻ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ശ്രീകൃഷ്ണ സെൻ്റർ, കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള 'സൗരക്ഷിക' എന്നീ സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളുമായും അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചിരുന്നു. ആർഎസ്എസ് പ്രാന്ത ബൗദ്ധിക് പ്രമുഖ്, പ്രചാർ പ്രമുഖ് എന്നീ നിലകളിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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ആർഎസ്എസ് അനുകൂല പ്രസിദ്ധീകരണമായ 'കേസരി'യുടെ പത്രാധിപരായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1929 ജനുവരി 17നാണ് എം. എ. കൃഷ്‌ണൻ ജനിക്കുന്നത്. കോട്ടയം വാഴൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. 1954-ൽ ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനായി ചുമതലയേറ്റു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോട്ടയം, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഭാരതപ്പുഴ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുകാട്ടാൻ 'ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് നില' (The Legend of Nila) എന്ന പ്രത്യേക പതിപ്പും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

തൻ്റെ അവസാന കാലം എളമക്കരയിലെ ആർഎസ്എസ് ദക്ഷിണ കേരള പ്രവിശ്യാ കാര്യാലയമായ 'മാധവ നിവാസി'ലാണ് കൃഷ്ണൻ ചിലവഴിച്ചത്. 2008ൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ബഡാബസാർ ലൈബ്രറി അദ്ദേഹത്തിന് 'വിവേകാനന്ദ സേവാ സമ്മാൻ' നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ 'വീരശ്രീ വേലുത്തമ്പി മെമ്മോറിയൽ സേവാ അവാർഡ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പല ബഹുമതികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

M A KRISHNAN
SENIOR RSS PRACHARAK
BALAGOKULAM FOUNDER M A KRISHNAN
എം എ കൃഷ്ണൻ
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