സിപിഐയിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി: പാർട്ടി നടപടിക്ക് പിന്നാലെ 56 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് കെ.കെ. ശിവരാമൻ

തനിക്ക് പാർട്ടിയുടെ ഔദാര്യം ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ശിവരാമൻ, തൻ്റെ 56 വർഷം നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി അംഗത്വവും രാജിവച്ചു.

കെ.കെ. ശിവരാമൻ
Published : May 26, 2026 at 8:46 PM IST

ഇടുക്കി : ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സിപിഐയുടെ മുൻനിര മുഖവും മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ.കെ. ശിവരാമൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജില്ലാ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ജില്ലാ കൗൺസിൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നാടകീയ നീക്കം. ഇനി ഒരു സാധാരണ പാർട്ടി അംഗമായി തുടരാനുള്ള ഔദാര്യം തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ശിവരാമൻ, സി.പി.ഐയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വവും രാജിവെച്ചു.

വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്ന പീരുമേട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പീരുമേട് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.കെ. ശിവരാമൻ നടത്തിയ പരസ്യ വിമർശനങ്ങളാണ് അച്ചടക്ക നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. മണ്ഡലത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവരെ മത്സരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ജനസ്വീകാര്യതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ശിവരാമൻ തുറന്നടിച്ചു. സിപിഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. സലിംകുമാറായിരുന്നു പീരുമേട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി.

ശിവരാമൻ്റെ പ്രസ്‌താവന മുന്നണിക്കും പാർട്ടിക്കും കടുത്ത പ്രതിരോധം സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന് ജില്ലാ കൗൺസിൽ വിലയിരുത്തി. തുടർച്ചയായി സംഘടനാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായും നേതാക്കൾക്കെതിരെ നിരന്തരം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം നേരിട്ട മറ്റ് ആരോപണങ്ങളാണ്.

"സെക്രട്ടറിയുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട"; കടുത്ത നിലപാടിൽ ശിവരാമൻ

"എന്നെ തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തതായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്‌താവന കണ്ടു. 56 വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഘടകത്തിൽ പാർട്ടി മെമ്പറായി തുടരുക എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

നേരത്തെ ജില്ലാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് നിലനിർത്താമെന്നും അത് പുതുക്കാവുന്നതാണെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. സലിംകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഔദാര്യം തനിക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് ശിവരാമൻ്റെ നിലപാട്. 16 വർഷക്കാലം സിപിഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശിവരാമൻ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയുടെ ശക്തനായ മുഖമായിരുന്നു.

മറ്റ് ജില്ലകളിലും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പുകയുന്ന അതൃപ്‌തി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സിപിഐയുടെ വിവിധ ജില്ലാ ഘടകങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയരുകയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലാ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വിമർശനങ്ങൾ പുകഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും നേതാക്കളുടെ വാക്കും പ്രയോഗിച്ച ഭാഷയും ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയെന്നും മലപ്പുറം എക്‌സിക്യൂട്ടീവിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. പാർട്ടിക്കുണ്ടായ അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെയും വിലയിരുത്തൽ.

