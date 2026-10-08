പെൻസിൽ തുമ്പിൽ വിരിയുന്ന ജീവൻ; ഗുരുവിൻ്റെ കൈപിടിക്കാതെ ചിത്രകലയുടെ ലോകത്ത് വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുന്ന വയനാട്ടുകാരൻ കാർത്തിക്
തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ കരിയറാക്കാൻ ഉറച്ചൊരു യുവ കലാകാരൻ്റെ മനോഹരമായ ജീവിതയാത്ര.
Published : October 8, 2026 at 4:45 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട് : എടപ്പെട്ടിയിലെ പച്ചപ്പും മലനിരകളും തീർക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന് നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു യുവ കലാകാരൻ തൻ്റെ വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ പകർത്തുന്നത് ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകളാണ്. ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൈപിടിച്ച് ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതുപോലെ ചിത്രകല അഭ്യസിക്കാൻ കാർത്തിക് പോയിട്ടില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ ചേച്ചി വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിക്കണ്ട ആ കൊച്ചു കൗതുകം, ഇന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ കലാസൃഷ്ടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ആ കുട്ടി, ഇന്ന് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വഴികൾ വെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ്.
"മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് താൽപ്പര്യം. എനിക്കൊരു കഴിവുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, ആ കഴിവ് കളയാതെ അതൊരു കരിയർ ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു," കാർത്തിക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഹോബിയിൽ തുടങ്ങി കരിയറിലേക്ക്
സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെറുമൊരു ഹോബിയായി കൂടെക്കൂട്ടിയ വരയെ, ഡിഗ്രി പഠനകാലത്താണ് കാർത്തിക് കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. കൂട്ടുകാർക്കായി സൗജന്യമായി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുനൽകിയിരുന്ന ആ നാളുകൾ പിന്നീട് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നയിച്ചു. ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞതോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ ജോലി തേടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മനോഹരമാണ് തനിക്കറിയാവുന്ന ഈ വരയെത്തന്നെ ജീവിതമാർഗമാക്കുന്നത് എന്ന് കാർത്തിക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2018 മുതൽ സ്ഥിരമായി ആളുകൾക്കായി മനോഹരമായ ഛായാചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുനൽകി ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ യുവ പ്രതിഭ.
"ചിലപ്പോൾ റെഫറൻസായി കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം ക്ലാരിറ്റി കാണാറില്ല. പക്ഷേ, ആ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും, ആ ഐഡിയയിലേക്ക് ആ ചിത്രത്തെ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്," കാർത്തിക് വ്യക്തമാക്കി.
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ക്യാൻവാസിൽ നിന്ന് ടർഫുകളിലേക്കും ചുവരുകളിലേക്കും
വെറും കടലാസിലും പെൻസിലിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല കാർത്തിക്കിൻ്റെ ലോകം. ക്യാൻവാസിൻ്റെ വിശാലതകളിലേക്കും, കളിസ്ഥലങ്ങളിലെ ടർഫുകളിലേക്കും, വീടുകളുടെ വലിയ ചുവരുകളിലേക്കും ആ പ്രതിഭ പടർന്നുകഴിഞ്ഞു. യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോകൾ സ്വയം കണ്ട് പുതിയ ശൈലികൾ പഠിച്ചെടുത്താണ് കാർത്തിക് തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവേകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തൻ്റെ മാത്രം ഭാവന പൂർണ്ണമായി ഒപ്പിയെടുത്ത ഒരു 'ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ്' ഭാവിയിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ യുവചിത്രകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം.
ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വലിയ പശ്ചാത്തലങ്ങളോ ആഡംബരങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വയനാടിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന കാർത്തിക്. ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവും സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിച്ച് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളുടെ നെറുകെയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പെൻസിൽ തുമ്പിലെ വിസ്മയങ്ങളിലൂടെ മലയാളി മനസുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ കാർത്തിക്കിൻ്റെ യാത്ര, ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഓരോ യുവതീയുവാക്കൾക്കും വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്.
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