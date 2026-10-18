ശബരിമല മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മേല്ശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി; നറുക്ക് വീണത് ഇവർക്ക്
ശബരിമലയിൽ അരീക്കര സുബ്രഹ്മണ്യന് ശങ്കരന് നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തിയാകും. എ ദാമോദരന് നമ്പൂതിരിയെ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
Published : October 18, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 8:27 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശബരിമലയിൽ അരീക്കര സുബ്രഹ്മണ്യന് ശങ്കരന് നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തിയാകും. തിരുവനന്തപുരം പുളിമൂട് സ്വദേശിയായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണ്. എ ദാമോദരന് നമ്പൂതിരിയെ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ദേവനന്ദൻ അർജുനെയും അനശ്വര എം. രഞ്ജിത്തിനെയും നറുക്കെടുപ്പിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ രാമവർമ രാജയാണ് കുട്ടികളെ നറുക്കെടുപ്പിനായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത്.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ 2011ലെ ഉത്തരവിൻ്റെയും റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് കെടി തോമസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയിൽ ഏഴുപേരും മാളികപ്പുറം പട്ടികയിൽ അഞ്ച് പേരുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് അരീക്കര സുബ്രഹ്മണ്യന് ശങ്കരന് നമ്പൂതിരിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
തീർഥാടനത്തിനൊരുങ്ങി ശബരിമല
അതേസമയം ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സെക്രട്ടറിമാർ വഴി സർക്കാരിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തീർഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി നിലയ്ക്കലിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം പമ്പ ശ്രീരാമസാകേതം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, മറ്റ് തീർഥാടന ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം.
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നിലയ്ക്കലിലെ 21 പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ വൃത്തിയാക്കി മികച്ച രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. നിലയ്ക്കലിൽ പുതിയതായി നിർമാണം പൂർത്തിയായ പൊലീസ് ബറാക്കിൽ 600 പേർക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. പഴയ ബറാക്കിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കണം. പമ്പ - ചാലക്കയം റോഡിന്റെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള നിർമാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
മറ്റ് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം തീർക്കണം. നിലയ്ക്കലിൽ ജർമൻ മാതൃകയിലുള്ള പന്തലോടെയുള്ള പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് നിർമാണം, പമ്പാ, സന്നിധാനം പൊലീസ് മെസ്, പമ്പ പഴയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, സന്നിധാനത്തെ എസ്എച്ച്ഒയുടെ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി പൊലീസിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ ദേവസ്വം ബോർഡ് സമയബന്ധിതമായി നടത്തണം. മരക്കൂട്ടം - ശരംകൊത്തി പാതയിൽ ബാരിക്കേഡിങ് ഉറപ്പാക്കണം എന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
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