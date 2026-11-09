രാമായണകഥയ്ക്ക് നാടൻപാട്ടിൻ്റെ ഈണം; ശ്രീനാരായണ സമുച്ചയത്തിൽ സീത കളി അരങ്ങേറി
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മംഗനിയാർ സെഡക്ഷൻ സ്ക്വയറിലാണ് അവതരണം നടന്നത്. പെരിനാട് ഷാജിമോനും സംഘവുമാണ് സീത കളി അരങ്ങിൽ എത്തിച്ചത്.
Published : November 9, 2026 at 8:53 PM IST
കൊല്ലം: പാട്ടും നൃത്തവും അഭിനയവും സമന്വയിക്കുന്ന സവിശേഷ നാടോടി കലാരൂപമായ സീത കളി ശ്രീനാരായണ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിൽ അരങ്ങേറി. സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമുച്ചയത്തെ സജീവമായ കലാ-സാംസ്കാരിക വേദിയായി നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിയായിരുന്നു സീത കളി അരങ്ങേറിയത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മംഗനിയാർ സെഡക്ഷൻ സ്ക്വയറിലാണ് അവതരണം നടന്നത്. കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിനാട് ഷാജിമോനും സംഘവുമാണ് സീത കളി അരങ്ങിൽ എത്തിച്ചത്.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരിനാട്ടിൽ ഉത്ഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന സീത കളി കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാപാരമ്പര്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നാടൻകലാരൂപമാണ്. രാമായണത്തിലെ സീതയുടെ ജീവിത യാത്രയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അവതരണത്തിൽ വനവാസം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. രാമൻ, സീത, രാവണൻ, ഹനുമാൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ നാടൻപാട്ടുകളിലൂടെയും താളാത്മകമായ ചുവടുകളിലൂടെയും രംഗത്തെത്തി. വർണാഭമായ വേഷവിധാനങ്ങൾ, സവിശേഷമായ മുഖത്തെഴുത്ത്, മുളയും പനയോലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അണിയലങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അവതരണത്തിന് തനതായ ദൃശ്യഭംഗി പകർന്നു.
ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായ കലാപാരമ്പര്യം
ഒരുകാലത്ത് ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അത്തം മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ഓണം വരെ വീടുകൾതോറും കയറിയിറങ്ങി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന സീത കളിക്ക് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ അവതരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഈ കലാരൂപത്തെ പെരിനാട്ടിലെ കലാപ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2017-ൽ വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തിച്ചു. പെരിനാട് സീത കളി സംഘത്തിൻ്റെയും കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കലാരൂപത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് നിർണായകമായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിൽ എല്ലാ മാസവും വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക, സിനിമാ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തുടർച്ചയായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. അഞ്ചുദിവസം നീണ്ട അഷ്ടമുടി വാട്ടർ ഗേറ്റ് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിനും പടയണി അവതരണത്തിനും പിന്നാലെ നടന്ന സീത കളി പ്രദർശനം കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാപാരമ്പര്യത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും കലാകാരന്മാർക്ക് വേദിയൊരുക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകി.
Also read:പ്ലാവിൻ തടിയിൽ വിരിയുന്ന നാദം; ചെണ്ട നിർമാണത്തിൽ 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം കാത്ത് ഒരച്ഛനും മകനും