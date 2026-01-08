യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ചെടുത്തു; കരവിരുത് കൈമുതലാക്കി സീമ, നെറ്റിപ്പട്ടം നിര്മാണത്തില് ശ്രദ്ധേയമായ സംരംഭ
ആനളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടം നിര്മിച്ച് സീമാ സജിത്ത്. ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ആവശ്യപ്രകാരം നിര്മിച്ച് നല്കും. ആലവട്ടം, വെഞ്ചാമരം എന്നിവയും നിര്മിക്കും. യൂട്യൂബ് നോക്കി സ്വന്തമായാണ് നിര്മാണം പഠിച്ചത്.
Published : January 8, 2026 at 7:27 PM IST
കണ്ണൂര്: വർണ പകിട്ടാർന്ന നെറ്റിപ്പട്ടമണിഞ്ഞ് പൂരപ്പറമ്പിൽ ഗജവീരന്മാർ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രൗഢി തന്നെയാണ്. ചെമ്പും സ്വർണവും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം, ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റും എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആനകളെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള വെറും ആഭരണം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ തനതായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഏടുകളിലൊന്ന് കൂടിയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അലങ്കരിക്കുന്നതിനായും നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
നെറ്റിപ്പട്ട നിർമാണത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധയായ ഒരു സംരംഭകയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലോ. എംഎ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം സര്ക്കാര് ജോലിക്കോ കോര്പ്പറേറ്റ് ജോലിക്കോ കാത്ത് നില്ക്കാതെ തൻ്റെ കലാവാസനയെ ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയ ഒരാൾ. നെറ്റിപ്പട്ടം, ആലവട്ടം, വെഞ്ചാമരം തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷത്തിൽ ഏറെയായി. വേറെയാരുമല്ല, കണ്ണൂര് പുതിയാപ്പറമ്പ് സ്വദേശി സീമാ സജിത്ത് എന്ന സംരംഭകയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
സജീവമായത് 40-ാം വയസിൽ
സംസ്ഥാന ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ്റെ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ഷീ ഫെസ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംരംഭക കൂടിയാണ് സീമ സജിത്ത്. ചെറുപ്പം മുതലെ ക്രാഫ്റ്റ് വര്ക്കില് തത്പരയായിരുന്നു സീമ. സ്കൂള് പഠന കാലത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് അധ്യാപികയുടെ നിര്ദേശമനുസരിച്ച് പൂക്കളും മറ്റും നിര്മിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് 40 വയസിന് ശേഷമാണ് സീമ ഈ രംഗത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. എംബ്രോയിഡറിയിലും ഒരു കൈ നോക്കിയിരിക്കേയാണ് മ്യൂറല് പെയിൻ്റിങ് പഠിക്കാന് താത്പര്യം ജനിക്കുന്നത്. ക്ലാസില് പഠിക്കുന്ന സഹപാഠി കൊണ്ടുവന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം കണ്ടാണ് ആദ്യം സീമയ്ക്ക് ഇതിൽ കമ്പം തോന്നിയത്. അതിനിടെയാണ് സഹപാഠിക്ക് ബെംഗളൂരുവില് ജോലി ലഭിച്ചതും പോയതും. ശേഷം നെറ്റിപ്പട്ടവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വസ്തുക്കള് അവരില് നിന്നാണ് സീമ വാങ്ങിയത്.
നെറ്റിപ്പട്ടം മാത്രമല്ല, അനേകം വെറൈറ്റികൾ
ആദ്യം ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. ബന്ധുക്കളും വീട്ടിലെത്തിയ അതിഥികളും സീമയെ അഭിനന്ദിച്ചു. സംഗതി ക്ലിക്കായപ്പോൾ നെറ്റിപ്പട്ട നിർമാണം സീരിയസായി എടുത്തുവെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിലൂടെ സീമ ഒരു സംരംഭകയായി മാറുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചു. അതിസൂക്ഷ്മമായി ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ചേർത്ത് വച്ചാണ് നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം. അതിനാൽ ഏറെ സമയമെടുത്ത് ക്ഷമയോടെ വേണം നിർമാണത്തിലേർപ്പെടാൻ.
നെറ്റിപ്പട്ടം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ അനേകം വെറൈറ്റികളുണ്ട്. വെഞ്ചാമരം, ആലവട്ടം, എന്നിവയും സീമ ആവശ്യക്കാർക്ക് നിർമിച്ച് കൊടുക്കും. കൈവഴക്കം വന്നതോടെ യൂട്യൂബിൻ്റെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായ ശൈലി സ്വീകരിച്ച് സ്വര്ണ നിറത്തിലും വെള്ളി നിറത്തിലുമുള്ള നിരവധി നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഗണപതി, ശിവന്, പാര്വ്വതി, മഹാലക്ഷ്മി, സരസ്വതി, മുത്തപ്പന്, ഗുരുവായൂരപ്പന് തുടങ്ങിയ ദൈവങ്ങളെ തൂക്കിയിടാന് പാകത്തില് കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിർമിക്കാൻ തുടങ്ങി.
വാഹനങ്ങളില് വയ്ക്കാവുന്ന ഹാങ്ങിങ് രൂപങ്ങളും ദൈവങ്ങളേയും മറ്റും വച്ച് സ്വന്തമായി രൂപ കല്പന ചെയ്തു. ഗാന്ധിജി, നെഹ്റു, അംബേദ്കര് തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കളേയും അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയില് ഇവര് നിര്മിക്കുന്നുണ്ട്. കഥകളി രൂപങ്ങളും മുത്തപ്പനും ഒക്കെയാണ് മലബാറില് ഏറെപ്പേര് വാങ്ങുന്നത്. മുഖ കണ്ണാടിക്ക് ചുറ്റും കമനീയമായ ആര്ട്ട് വര്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സീമ.
വൂളന് നൂല്, ഫോംഷീറ്റ്, വെല്വെറ്റ്, മയില്പ്പീലി, അലങ്കാരത്തിനായുളള ഗോള്ഡന്, സില്വര് വസ്തുക്കള് എന്നിവയാണ് നെറ്റിപ്പട്ടം, ആലവട്ടം, തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കാന് വേണ്ടത്. ചുവരിലും വാഹനത്തിലുമൊക്കെ തൂക്കിയിടാന് പാകത്തിലുളള 40ഓളം ഇനങ്ങളാണ് സീമ നിര്മിച്ചു നല്കുന്നത്. 100 മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെയുള്ള ഹാങ്ങിങ് ഹാന്ഡി ക്രാഫ്റ്, 950 രൂപ മുതല് 6000 രൂപ വരെയുളള നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഈ സംരംഭകയുടെ പ്രധാന ഉത്പന്നങ്ങള്. കരകൗശല രംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങള് കൂടി നടത്താനുളള ശ്രമത്തിലാണ് സീമാ സജിത്ത്.
