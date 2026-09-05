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മെസിയുടെ പേരിലെ തട്ടിപ്പ്; ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുമായി കായിക സെക്രട്ടറിയുടെ രണ്ടാം റിപ്പോര്‍ട്ട്

മെസിയുടെ പേരിലെ തട്ടിപ്പില്‍ കേന്ദ്രത്തെ കബളിപ്പിച്ച് ഫെമാ ചട്ടങ്ങളില്‍ ഇളവ് നേടി വിദേശത്തേക്ക് പണമയച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍.സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കേരള ഫൗണ്ടേനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയെ ഏല്‍പ്പിച്ചു.

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Lionel Messi (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 7:05 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: അര്‍ജൻ്റീനിയന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം മെസിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനെന്ന പേരില്‍ നടന്ന തട്ടിപ്പില്‍ വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം (ഫെമ) ദുരുപയോഗം ചെയ്‌താണ് വിദേശത്തേക്ക് ഏകദേശം 15 മില്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള 120 കോടിയോളം രൂപ കടത്തിയതെന്ന ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുമായി കായിക വകുപ്പ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി എന്‍ പ്രശാന്തിൻ്റെ രണ്ടാം റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടാം റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരായ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ബ്രോൻഡ് കാസ്‌റ്റിങ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുള്ളത്. വെറും 10 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കമ്പനിയുടെ അടച്ചു തീര്‍ത്ത മൂലധനം അഥവാ പെയ്‌ഡ് അപ് കാപിറ്റല്‍ എന്നാണ് 2023 -24ല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫ് കമ്പനീസിന് നല്‍കിയ കണക്കില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കമ്പനി പറയുന്നത്.

അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ 120 കോടിയോളം രൂപ വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നതിലാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഈ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഫെമ ചട്ടത്തിൻ്റെ പട്ടിക രണ്ട് പ്രകാരം ഇത്രയും തുക വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്‌തതായി കണ്ടെത്തിയത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒരു കായിക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പണം അയയ്ക്കാന്‍ കേന്ദ്രം നല്‍കുന്ന ഇളവാണ് ഫെമ ചട്ടത്തിലെ പട്ടിക രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള വിദേശത്തേക്കുള്ള പണം കൈമാറ്റം.

എന്നാല്‍ ഈ ചട്ടം ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ചാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. കാരണം വിദേശത്തേക്ക് പണം അയച്ചതിൻ്റെ പേരില്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊരിടത്തും കായിക മത്സരം നടന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. ബാങ്ക് ഗാരൻ്റി അടക്കം ഒഴിവായിക്കിട്ടുന്നതിന് ഇത് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കമ്പനിക്ക് സഹായകവുമായി.

പണം വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നുമില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. മത്സര നടത്തിപ്പിനായി സ്‌പോര്‍ട് കേരള ഫൗണ്ടേഷന്‍ (എസ്‌കെഎഫ്) എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സിയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ സ്‌റ്റേഡിയം കൈമാറ്റത്തില്‍ മാത്രമായി അവരുടെ പങ്ക് പരിമതിപ്പെടുത്തി. മറ്റെല്ലാത്തിൻ്റെയും ചുതലയും നിയന്ത്രണവും റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കമ്പനിക്ക് നല്‍കി.

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ഏകദേശം 120 കോടിയോളം രൂപ വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിക്കുമായിരുന്ന വരുമാനത്തെ കുറിച്ചോ ആകെ എത്ര രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നോ ഈ കരാറില്‍ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഈ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് ആകെ മൂന്ന് സ്രോതസിലൂടെയുള്ള വരുമാനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ടിക്കറ്റ്, ബ്രോഡ് കാസ്‌റ്റ് ആന്‍ഡ് മീഡിയ എന്നിവ മാത്രമായിരുന്നു അത്.

എന്നാല്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്, ബ്രാന്‍ഡിങ് മേഖലകളിലൂടെ ലഭിക്കുമായിരുന്ന വരുമാനം ഒന്നും കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇതില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാരിനെത്ര വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കമ്പനിക്ക് മാത്രമായി ഒതുക്കി നിര്‍ത്തി.

50 ലേറെ ദിവസം സ്‌റ്റേഡിയം സൗജന്യമായി വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോള്‍ അതിന് സര്‍ക്കാരിനെന്ത് വരുമാനം കിട്ടുമെന്നതിലും കരാറില്‍ വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കായിക സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കായിക വകുപ്പ് കൈമാറി. നിലവില്‍ ഈ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച എഡിജിപി പി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറും.

അതിനിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളുടെയും പകര്‍പ്പ് നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കായിക വകുപ്പിനും ധനവകുപ്പിനും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കത്ത് നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചന്വേഷിക്കാന്‍ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

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LIONEL MESSI
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