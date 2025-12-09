കൊട്ടിക്കലാശിച്ച് പാതി കേരളം; ഇനി നിശബ്ദ പ്രചാരണം, രണ്ടാംഘട്ടം വോട്ടെടുപ്പ് 11ന്
തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
Published : December 9, 2025 at 8:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാതി കേരളം ഇന്ന് വിധിയെഴുതിയപ്പോള് അവശേഷിക്കുന്ന 7 ജില്ലകളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഡിസംബര് 11ന് നടക്കും. വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് വൈകിട്ട് 6 ന് സമാപിക്കും.
തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആകെ 470 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 9015 വാര്ഡുകളിലേക്കും 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ 1177 ഡിവിഷനുകളിലേ 7 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 182 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും, 47 മുന്സിപ്പാലിറ്റികളിലെ 1829 വാര്ഡുകളിലേക്കും, 3 കോര്പ്പറേഷനുകളിലെ 188 വാര്ഡുകളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
ആകെ 1.53 കോടി വോട്ടര്മാരാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് ജനവിധിയില് സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഇതില് 72.46 ലക്ഷം പുരുഷന്മാരും 80.90 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും 161 ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വോട്ടര്മാരും 3293 പ്രവാസി വോട്ടര്മാരുമാണ്. എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി ആകെ 38,994 സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 7 ജില്ലകളിലായി 18,274 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല് അതത് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളില് ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് കമ്മിഷന് അറിയിച്ചു.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂത്തേടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പായിമ്പടം ഏഴാം വാര്ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ഹസീനയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടര്ന്ന് ആ വാര്ഡിലെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അറിയിച്ചു.
