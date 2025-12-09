Kerala Local Body Elections2025

കൊട്ടിക്കലാശിച്ച് പാതി കേരളം; ഇനി നിശബ്‌ദ പ്രചാരണം, രണ്ടാംഘട്ടം വോട്ടെടുപ്പ് 11ന്

തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

LOCAL ELECTIONS KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 ELECTION POLL DAY
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 8:20 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പാതി കേരളം ഇന്ന് വിധിയെഴുതിയപ്പോള്‍ അവശേഷിക്കുന്ന 7 ജില്ലകളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഡിസംബര്‍ 11ന് നടക്കും. വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് വൈകിട്ട് 6 ന് സമാപിക്കും.

തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആകെ 470 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 9015 വാര്‍ഡുകളിലേക്കും 77 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ 1177 ഡിവിഷനുകളിലേ 7 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 182 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും, 47 മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളിലെ 1829 വാര്‍ഡുകളിലേക്കും, 3 കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെ 188 വാര്‍ഡുകളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

ആകെ 1.53 കോടി വോട്ടര്‍മാരാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധിയില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 72.46 ലക്ഷം പുരുഷന്‍മാരും 80.90 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും 161 ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വോട്ടര്‍മാരും 3293 പ്രവാസി വോട്ടര്‍മാരുമാണ്. എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി ആകെ 38,994 സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 7 ജില്ലകളിലായി 18,274 പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കു നല്‍കുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച ഔദ്യോഗിക ഐഡന്‍റിറ്റി കാര്‍ഡുകള്‍, വോട്ടര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ വോട്ടര്‍ സ്ലിപ്പ്, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, ഡ്രൈവി്ങ് ലൈസന്‍സ്, പാന്‍കാര്‍ഡ്, ആധാര്‍കാര്‍ഡ്, ഫോട്ടോ പതിച്ച എസ്എസ്എല്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ദേശ സാല്‍കൃത ബാങ്കില്‍ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ പതിച്ച പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ കയ്യില്‍ കരുതണം.ആറുണിക്കു ശേഷവും ക്യൂവിലുള്ളവര്‍ക്ക് വോട്ട് അനുവദിക്കുംവോട്ടെടുപ്പ് സമയം അവസാനിക്കുന്ന 6 മണിക്കു ശേഷവും ക്യൂവിലുള്ള വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ അവസരം നല്‍കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ എ ഷാജഹാന്‍ അറിയിച്ചു. 6 മണിക്കു ശേഷവും ക്യൂവില്‍ തുടരുന്നവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആള്‍ക്ക് 1 എന്ന നിലയിലാണ് സ്ലിപ്പ് നല്‍കി വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കും.എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 16 സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ആന്തൂര്‍ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൊറാഴ, കൊടല്ലൂര്‍, തളിയില്‍, പൊടികുണ്ട്, അഞ്ചാംപീടിക, എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലും കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ മംഗല്‍പാടി, മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓരോ വാര്‍ഡിലും കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കണ്ണപുരം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6 വാര്‍ഡിലും മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ 3 വാര്‍ഡുകളിലും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഇവിടങ്ങളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
എന്നാല്‍ അതത് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളില്‍ ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂത്തേടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പായിമ്പടം ഏഴാം വാര്‍ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ഹസീനയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആ വാര്‍ഡിലെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചു.

