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ജോസേട്ടൻ്റെ കൈനീട്ടം കലക്കി! കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ബസ് വാങ്ങാന്‍ വീണ്ടും 40 ലക്ഷം സംഭാവന

സംഭാവന നല്‍കിയത് തൃശൂര്‍ സതേണ്‍ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

KSRTC bus sponsorship
സതേണ്‍ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറുന്നു (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 7:50 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: അങ്കമാലി മൂക്കന്നൂര്‍ സ്വദേശി ജോസ്, കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ യോഗദിനത്തില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് പുതിയ ബസ് വാങ്ങാനായി നല്‍കിയ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞത് 'ജോസേട്ടൻ്റേത് നല്ല കൈനീട്ടമാകട്ടെ' എന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി, വാക്ക് ഫലിച്ചു.

ഇന്ന് അടുത്ത മന്ത്രിസഭ യോഗം കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിലെത്തുമ്പോള്‍, കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് പുതിയ ബസ് വാങ്ങി നല്‍കാനുള്ള 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കുമായി തൃശൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സതേണ്‍ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികള്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. സൊസൈറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ പോള്‍സണ്‍ ചിറയത്ത് ഗതാഗത മന്ത്രി സി. പി. ജോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുക കൈമാറി. തുടര്‍ന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി സിഎംഡി ഡോ. പി. എസ്. പ്രമോജ് ശങ്കര്‍ ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി.

തൃശൂര്‍ ഡിപ്പോയിലേക്ക് ബസ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ഉറപ്പുനല്‍കി. പൊതുഗതാഗത മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സിഎസ്ആര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ചതെന്ന് സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങള്‍ക്കും പൊതുഗതാഗത മേഖലയിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും തുടര്‍ന്നും പിന്തുണ നല്‍കുമെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

യുവജനക്ഷേമ മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷ്, തൃശൂര്‍ എംഎല്‍എ രാജന്‍ ജെ. പല്ലന്‍, സൊസൈറ്റി എംഡി കെ. മനോജ്, ഡയറക്ടര്‍മാരായ ഗ്രിഗറിന്‍ വടക്കന്‍, പി. മനോജ് തോമസ്, സെയില്‍സ് ഹെഡ് ഷൈജു ജോണ്‍ എന്നിവര്‍ ചെക്ക് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണിത്.

നേരത്തെ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അവരുടെ സിഎസ്ആര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ഒരു പുതിയ ബസ് വാങ്ങി നല്‍കിയിരുന്നു. കെഎസ്ആര്‍ടിസിയെ സാമ്പത്തികമായി സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചുതമതലയേറ്റെടുത്തയുടന്‍ മന്ത്രി സി. പി. ജോണ്‍ മുന്നോട്ടു വച്ച ആശയമാണ് പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്കും സംഘടനകള്‍ക്കും കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ബസ് സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യാമെന്നത്. സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് റൂട്ട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമെന്നും അവരുടെ പരസ്യം ആ ജീവനാന്തം അതേ ബസില്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടു വച്ച ഈ പദ്ധതിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബസ് സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പാണിത്.

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TAGGED:

KSRTC
KSRTC BUS
C P JOHN
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KSRTC BUS SPONSORSHIP

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