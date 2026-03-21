വിട്ടു വീഴ്‌ചയുമായി ഘടകകക്ഷികള്‍, സീറ്റുകള്‍ കൊടുത്തും കൈമാറിയും സമവായം, പിന്നിലെ രാഷ്‌ട്രീയം?

സീറ്റ് വിഭജനത്തില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് കോണ്‍ഗ്രസ്.

KERALA ASSEMBLY ELECTON 2026
Seat Sharing and parties Kerala election 2026 (Etv Bharat)
Published : March 21, 2026 at 5:17 PM IST

ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പിനുള്ള മല്‍സര ചിത്രം തെളിഞ്ഞതോടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി. വിജയമുറപ്പിക്കാന്‍ വലിയ വിട്ടു വീഴ്‌ചകള്‍ക്കാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളിലേയും കക്ഷികള്‍ തയ്യാറായത്. തുടക്കത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി കടുംപിടുത്തം കാട്ടിയവരെ മയപ്പെടുത്തിയെന്ന് മുന്നണിയെ നയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വസിക്കാം.

2021 ലേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സീറ്റ് വിഭജനത്തില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് കോണ്‍ഗ്രസാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 93 സീറ്റില്‍ മല്‍സരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത്തവണ 96 സീറ്റില്‍ മല്‍സരിക്കുന്നു. യുഡിഎഫില്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് കഴിഞ്ഞ തവണ മല്‍സരിച്ച 27 സീറ്റുകളില്‍ത്തന്നെ ഇത്തവണയും മല്‍സരിക്കുന്നു. പി ജെ ജോസഫ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന് രണ്ട് സീറ്റിന്‍റെ നഷ്‌ടം ഉണ്ടായി. 2021 ല്‍ 10 സീറ്റില്‍ മല്‍സരിച്ച ജോസഫിന് ഇത്തവണ എട്ടു സീറ്റുകളാണ് നല്‍കിയത്. അവരുടെ ഏറ്റുമാനൂര്‍, ഇടുക്കി, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ പകരം വിട്ടു കൊടുത്തത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മാത്രമാണ്.

ആര്‍ എസ് പിക്കും കഴിഞ്ഞതവണത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സീറ്റ് കുറഞ്ഞു. 2021 ല്‍ അഞ്ച് സീറ്റില്‍ മല്‍സരിച്ച ആര്‍എസ് പിക്ക് ഇത്തവണ നാല് സീറ്റ് ലഭിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ സീറ്റായ മട്ടന്നൂരിനു പകരം പയ്യന്നൂരില്‍ സിപിഎം വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി മല്‍സരിക്കുന്ന വി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണനെ ആര്‍ എസ് പി പിന്തുണയ്ക്കും. സിഎംപി, ആര്‍എംപി, കോരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജേക്കബ് എന്നിവര്‍ക്ക് ഓരോ സീറ്റുകള്‍ നല്‍കി. മാണി സി കാപ്പന്‍റെ കെ ഡി പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് മാത്രം നല്‍കി. പി വിഅന്‍വറിന്‍റെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനും ഒരു സീറ്റ് നല്‍കി. ഒറ്റപ്പാലത്ത് പി കെ ശശി കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ത്തന്നെ മല്‍സരിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്രരായ അമ്പലപ്പുഴയിലെ ജി സുധാകരനും തളിപ്പറമ്പിലെ കെ ടി ഗോവിന്ദനും യുഡിഎഫ് പിന്തുണ നല്‍കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ തവണ 93 സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിന് കേവലം 21 സീറ്റുകളിലേ വിജയക്കൊടി പാറിക്കാനായുള്ളൂ. 27 സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ച മുസ്ലീം ലീഗ് പതിനഞ്ച് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് രണ്ട് സീറ്റിലും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജേക്കബ് ഒരു സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ആര്‍എംപിയും മത്സരിച്ച ഒരു സീറ്റ് നേടി. ഒരു യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനും സഭയിലെത്തി.

ഇടതു മുന്നണിയില്‍ സിപിഎം ഇത്തവണ സീറ്റുകളില്‍ വീണ്ടും വിട്ടു വീഴ്‌ച ചെയ്‌തു. 2021 ല്‍ 77 സീറ്റില്‍ മല്‍സരിച്ച സിപിഎം ഇത്തവണ 75 സീറ്റിലാണ് മല്‍സരിക്കുന്നത്. ആറു സീറ്റുകളില്‍ പാര്‍ട്ടി സ്വതന്ത്രരും ആറ് സീറ്റുകളില്‍ ഇടത് സ്വതന്ത്രരും മല്‍സരിക്കുന്നു. മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രബല കക്ഷിയായ സിപിഐ 25 സീറ്റിലാണ് മല്‍സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 23 സീറ്റിലായിരുന്നു സിപിഐ മല്‍സരിച്ചത്. മുന്നണിയില്‍ ജെഡിഎസിന് ഒരു സീറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ മല്‍സരിച്ച നാലു സീറ്റിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ ജെ ഡി എസ് മൂന്ന് സീറ്റില്‍ മല്‍സരിക്കും. കോവളത്തെ സീറ്റ് ഇടതു സ്വതന്ത്രനാണ് നല്‍കിയത്. എന്‍ സിപിക്ക് 2021 ലേതു പോലെ മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി.

ഐ എന്‍ എല്ലിനും മൂന്ന് സീറ്റ് നല്‍കി. അതില്‍ കാസര്‍കോട് സീറ്റില്‍ ഇടതു സ്വതന്ത്രന്‍ മല്‍സരിക്കുന്നു. പി ടി എ റഹീമും വി അബ്‌ദുറഹ്മാനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന നാഷണല്‍ സെക്യുലര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനാണ് സ്വതന്ത്രരുടെ സീറ്റുകളില്‍ ഏറെയും നല്‍കിയത്. സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നത്തില്‍ മല്‍സരിച്ചു പോന്ന പാലക്കാട്ട് സ്വതന്തന്‍ മല്‍സരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് ആന്‍റണി രാജു തൊണ്ടി മുതല്‍ കേസില്‍ കുറ്റ വിമുക്തനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വതന്ത്രന് നല്‍കി. സുധീര്‍ കരമനയെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കി. കോണ്‍ഗ്രസ് എസിന് കണ്ണൂര്‍ സീറ്റ് നല്‍കി. ഗണേഷ് കുമാറിന് പത്തനാപുരവും കോവൂര്‍ കുഞ്ഞു മോന് കുന്നത്തൂരും നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 77 സീറ്റുകളില്‍ 62 സീറ്റുകളിലാണ് സിപിഎമ്മിന് വിജയിക്കാനായത്. സിപിഐയാകട്ടെ 23ല്‍ പതിനേഴ് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു. ജെഡിഎസ് മത്സരിച്ച നാല് സീറ്റില്‍ രണ്ട് സീറ്റില്‍ വിജയം വരിച്ചു. മൂന്ന് സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ച എന്‍സിപി രണ്ട് സീറ്റില്‍ വിജയം കണ്ടു. ഐഎന്‍എല്‍ ഒരു സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണിയാകട്ടെ അഞ്ച് സീറ്റില്‍ വിജയം കൊയ്‌തു. അഞ്ച് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. ലോക്‌തന്ത്രിക് ജനതാദള്‍ ഒരു സീറ്റ് നേടി. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബിക്ക് സ്വന്തം സീറ്റ് വിജയിക്കാനായി. ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെയും ഒരു സീറ്റ് വിജയിക്കാനായി. കോണ്‍ഗ്രസ് എസും ഒരു സീറ്റില്‍ വിജയം കണ്ടു.നാഷണല്‍ സെക്യുലാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ഒരു സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു.

എന്‍ഡിഎയില്‍ ബിജെപി ഇത്തവണ സീറ്റ് വിഭജനത്തില്‍ വലിയ വിട്ടു വീഴ്‌ച ചെയ്‌തു. 2021 ല്‍ 113 സീറ്റില്‍ മല്‍സരിച്ച ബിജെപി ഇത്തവണ 97 സീറ്റിലാണ് മല്‍സരിക്കുന്നത്. ഘടകകക്ഷിയായ ബിഡിജെ എസിന് രണ്ട് സീറ്റ് കൂടുതല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2021 ലെ 21 സീറ്റിനു പകരം അവര്‍ 23 ഇടത്ത് മല്‍സരിക്കുന്നു. സീറ്റുകളൂടെ എണ്ണം കൂടിയെങ്കിലും മല്‍സരിക്കുന്ന സീറ്റുകള്‍ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതുതായെത്തിയ ഘടകകക്ഷി ട്വന്‍റി ട്വന്‍റിക്കും 19 സീറ്റുകള്‍ നല്‍കി. വിഷ്‌ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ കേരളാ കാമരാജ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റ് നല്‍കി. അണ്ണാ ഡിഎംകെക്കും ജെഎസ്എസിനും സീറ്റില്ല. 2021 ലെ മറ്റൊരു ഘടകകക്ഷിയായ ജെ ആര്‍പി യു ഡി എഫിലേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്‍ഡിഎയില്‍ നിന്നാരും കഴിഞ്ഞ തവണ സഭ കണ്ടില്ല.

മുന്നണികളില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന അസംതൃപ്‌തരെയും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ അനുനയിപ്പിക്കാനും പ്രീണിപ്പിക്കാനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം വിട്ടുവീഴ്‌ചകളെന്ന് വേണം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വിജയസാധ്യത കുറഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡലം വിട്ട് കൊടുത്താല്‍ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുമെങ്കില്‍ അത് മുന്നണിക്കൊരു ബോണസാകുമെന്ന് പല കക്ഷികളും ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം മുന്നണിയില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ പോയാല്‍ അത് ക്ഷീണമാകുമെങ്കില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് നല്‍കാന്‍ ചില കക്ഷികള്‍ മടിക്കുന്നുമില്ല. ഇത്തരം നീക്കുപോക്കുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചാല്‍ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനമോ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാനങ്ങളോ ഒക്കെ പിന്നാമ്പുറത്ത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകാമെന്നും രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മുന്നണികളില്‍ നിന്നുള്ള ഇത്തരം പുറത്ത് പോകലുകള്‍ക്കും പുത്തന്‍ ബാന്ധവം സൃഷ്‌ടിക്കലുകള്‍ക്കുമൊക്കെ നല്ല വശങ്ങളും ചീത്തവശങ്ങളും ഒരു പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൊല്ലം ശാസ്‌താംകോട്ട ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് കോളജിലെ രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ദ്ധനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ക്ലാസുകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോ.എ മോഹന്‍കുമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അമ്പലപ്പുഴയിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ ജി സുധാകരന്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടത് പ്രത്യയശാസ്‌ത്രപരമായ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. വര്‍ഷങ്ങളായി അധികാര ഇടനാഴികളില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നില്‍ക്കേണ്ടി വന്നതിന്‍റെ കെറുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട പരിണന കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്തരമൊരു മുതിര്‍ന്ന നേതാവിനെ പാര്‍ട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും നഷ്‌ടമാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അതേ സമയം വി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്‌ണനും ടി കെ ഗോവിന്ദനും പാര്‍ട്ടി വിട്ടതോടെ പുറത്ത് വരുന്നത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ചില ദുഷ്‌പ്രവണതകളാണ്. കാലങ്ങളായി പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിരന്തരം കലഹിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇവര്‍ പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നതും ഇവയെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നതും. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൊതുമധ്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഇവ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ഡോ.മോഹന്‍കുമാറിന്‍റെ അഭിപ്രായം. ഒപ്പം പാര്‍ട്ടിക്ക് കാലങ്ങളായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചിലരെ ഇനിയും താങ്ങാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നു. ഇതാണ് പാലക്കാട്ടെ ശശിയുടെ കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഒപ്പം പുറത്ത് പോകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അടിയുന്നിടമായി ഇപ്പോള്‍ ബിജെപി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്‌ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. ബിജെപിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങള്‍ പേറുന്നത് അവര്‍ക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണകരമാകുമെന്ന കാര്യം നേതൃത്വം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

യുഡിഎഫാകട്ടെ കാറ്റുള്ളപ്പോള്‍ തൂറ്റണം എന്ന തന്ത്രം അതിമനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് ഇക്കുറി നാം കാണുന്നത്. ജി സുധാകരനെ പോലുള്ളവര്‍ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടാക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. ഇതിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കാന്‍ ഘടകകക്ഷികളും കോണ്‍ഗ്രസുമെല്ലാം തയാറാകുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു സൂചനയാണെന്നും മോഹന്‍ കുമാര്‍ പറയുന്നു.

