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മുതലപ്പൊഴി അപകടം: തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോൺ, ജിജിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായി അറിയുന്ന പത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഫാദർ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ

Anchuthengu native Shiji Shiji Missing case Muthalapozhi Missing fisherman
ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മ രേഷ്മയെ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ സന്ദർശിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 9:09 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുതലപ്പൊഴിയിൽ കടലിൽ കാണാതായ അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി ഷിജിനായുള്ള തിരച്ചിൽ നിർത്തുകയില്ലെന്നും പത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി സിപി ജോൺ. ഷിജിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഇടവക വികാരി ഫാദർ സന്തോഷ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമായി അഞ്ചുതെങ്ങ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഷിജിൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൽ സർക്കാർ പൂർണമായും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുടുംബത്തെ പൂർണമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരച്ചിൽ തുടരും. കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായി അറിയുന്ന പത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഫാദർ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കേവലം തിരച്ചിലിനപ്പുറം കലക്ട്രേറ്റിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി താത്കാലികമായി നിയമിക്കും. ഷിജിനെ ജീവനോടെ തിരികെ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും അനുഭാവപൂർണമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നൂലാമാലകളുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകും.

''മുതലപ്പൊഴി അടുത്തിടെയായി മരണപ്പൊഴിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയാണോ ഇവിടെ കല്ലുകൾ ഇട്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ച ശേഷമേ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരയോട് ചേർന്നാണ് ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്,'' ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരമാണ് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കൂടിയായ താൻ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾക്കും കൗൺസിലിനും ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിലാകും സർക്കാരിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഡെപ്യൂട്ടി കലക്‌ടർ, ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ ജനങ്ങളും സർക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. നാളെ രാവിലെ 5.45ന് വീണ്ടും തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് താൻ വീണ്ടും സ്ഥലത്തെത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Anchuthengu native Shiji Shiji Missing case Muthalapozhi Missing fisherman
മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന മന്ത്രി സി പി ജോൺ (ETV Bharat)
ജിജിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിഡി സതീശൻമത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെ, വിഴിഞ്ഞത്ത് കാണാതായ ജോണിന്റെ മകൾ ഫോണിൽ വിളിച്ച് മുഖ്യമരന്തി വി ഡി സതീശൻ. തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി. സർക്കാർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ ഏഴാം ദിവസവും തുടരുന്നതിനിടെ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന ആരോപണവുമായി കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരച്ചിൽ തൃപ്തികരമല്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടില്ലെന്നും ജോണിന്റെ മകൾ ജിജി ആരോപിച്ചിരുന്നു.
Anchuthengu native Shiji Shiji Missing case Muthalapozhi Missing fisherman
മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പുല്ലുവിളയിലെ ജോണിൻ്റെ വസതി സന്ദർശിക്കുന്നു (ETV Bharat)
ഗൗതം കൃഷ്ണയെ കാണാതായ സംഭവം: ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന തുടങ്ങിയെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബിജോൺനീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഗൗതംകൃഷ്ണയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്ന് വനം- വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബിജോൺ. ഗൗതമിന്റെ അമ്മ രേഷ്മയെ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോസ്റ്റ് ഗാർഡും കോസ്റ്റൽ പൊലീസും ഇതര സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും തിരച്ചിലിനായുണ്ട്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയും ആരംഭിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്റർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തെരച്ചിലിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ നേവിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ തീരമേഖലയിൽ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് മതിയായ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.തിരച്ചിൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണം: കെസിബിസി
Anchuthengu native Shiji Shiji Missing case Muthalapozhi Missing fisherman
ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മ രേഷ്മയെ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ സന്ദർശിക്കുന്നു (ETV Bharat)
ജീവസന്ധാരണത്തിനായി കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ പെടുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി നടത്തുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് കെസിബിസി, കേരള സർക്കാരിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു. നീണ്ടകരയിൽ ഗൗതമെന്ന വ്യക്തി അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ട് 8 ദിവസമായിട്ടും വിവരമൊന്നുമില്ലാത്തത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. മുതലപ്പൊഴിയിൽ ഷിജിനെന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കാണാതായിട്ടും തിരച്ചിലിൽ പുരോഗതിയില്ല.
Anchuthengu native Shiji Shiji Missing case Muthalapozhi Missing fisherman
പത്രസമ്മേളനം, ഷിബു ബേബി ജോൺ (ETV Bharat)
കോസ്റ്റ്ഗാർഡിനും, തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തികളും ആവശ്യത്തിന് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കണം. കടലിൽ തിരച്ചിലിനും, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കടലിനെ അറിയാവുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെസിബിസി പ്രസിഡന്റ് ആർച്ചുബിഷപ് വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.Also Read: 'കൈ വിടാതെ ചേർത്തുപിടിക്കും..'; കാണാതായ ഗൗതമിൻ്റെ കുടുംബത്തെ നേരിൽ കണ്ട് ഷിബു ബേബി ജോൺ

TAGGED:

ANCHUTHENGU NATIVE SHIJI
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MUTHALAPOZHI
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