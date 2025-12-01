ബലാത്സംഗ കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനായി തെരച്ചില് ഊര്ജിതം, കൂട്ടുപ്രതി ജോബിക്കായും അന്വേഷണം
പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിനായുള്ള തെരച്ചില് ഊര്ജിതം. കൂടുതല് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. അതേസമയം രാഹുല് ഈശ്വറിനെ ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും.
Published : December 1, 2025 at 7:16 AM IST
പാലക്കാട്: ബലാത്സംഗ കേസില് പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിനായുള്ള തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി അന്വേഷണ സംഘം. പ്രധാനമായും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായാണ് തെരച്ചില് നടക്കുന്നത്. ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് രാഹുലിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലടക്കം പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പൊലീസിന് യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചില്ല.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് ഓരോ ജില്ലയിലും തെരച്ചില് നടത്തുന്നത്. കൂടുതല് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനൊപ്പം രണ്ടാം പ്രതി ജോബി ജോസഫും ഒളിവിലാണ്.
പീഡനപരാതി നല്കിയ യുവതിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപം: കേസിലെ അതിജീവിതയുടെ വിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസില് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാഹുല് ഈശ്വറിനെ ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും. ആദ്യം ഇയാള്ക്കെതിരെ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും കൂടി ചുമത്തുകയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് രാഹുല് ഈശ്വറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കേസില് പ്രതിചേര്ത്ത സന്ദീപ് വാര്യര് അടക്കമുള്ളവരെ പൊലീസ് ഉടന് ചോദ്യം ചെയ്യും.
