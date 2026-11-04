മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു, വാതിൽ തുറക്കാനാവില്ല, ഈ തീരവും ഇന്ന് ശൂന്യം; കൊളാവിപ്പാലത്തെ കടലാമ കേന്ദ്രം തകർന്ന് വീഴുന്നു
കൊളാവിപ്പാലത്തെ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീരം പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ദിവസ വേതനവും നിലച്ചതോടെ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അടച്ചു പൂട്ടി.
Published : November 4, 2026 at 5:40 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: പയ്യോളി കടപ്പുറത്തു കൂടി അഴിമുഖത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡരികിലെ മതിലിൽ കാണുന്ന ഒരു പേര് 'കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കൊളാവിപ്പാലം'. എത്രയോ മൈലുകൾ താണ്ടി ഈ പ്രദേശത്ത് മുട്ടയിട്ടു പോകുന്ന കടലാമകൾ. മണലിൽ നിന്നും അത് മാന്തിയെടുത്ത് മനുഷ്യനും മറ്റു ജന്തു ജീവജാലങ്ങളും ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം. എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ലെന്നും പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ചൂഷണമാണെന്നും മനസിലാക്കിയ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ആമ മുട്ടകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. അതിനുവേണ്ടി 1992ൽ 13 പേർ ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ കൂട്ടായ്മയാണ് "തീരം" എന്ന പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി.
ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ഇവിടെ ഒലിവ് റിഡ്ലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആമകൾ മുട്ടയിടാൻ എത്താറുള്ളത്. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച മുട്ടകൾ കൃത്രിമമായി തയ്യാറാക്കിയ ഹാച്ചറിയിൽ വെച്ച് അവർ വിരിയിച്ചെടുത്തു. ആയിരക്കണക്കിന് ആമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടലിലേക്ക് ആഘോഷപൂർവം യാത്രയാക്കി. ഇതിൽ ആകൃഷ്ടരായ വനംവകുപ്പ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സഹായവുമായെത്തി. തീരം പ്രവർത്തകർക്ക് ദിവസ വേതനം നൽകാൻ ഫണ്ട് നീക്കിവെച്ചു. 2000ൽ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ടായി. അതാണ് ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടവും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹാച്ചറിയും.
സീസണിൽ 65 ആമകൾ വരെ ഇവിടെ മുട്ടയിടാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഒരു ആമ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 100 മുട്ടകൾ വരെയെങ്കിലുമിടും. അങ്ങനെ ലഭിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആമ മുട്ടകൾക്ക് അവർ കാവലിരുന്നു; 45 മുതൽ 65 ദിവസം വരെ. പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമായ മണലെടുപ്പും തുടർന്നുണ്ടായ കടലാക്രമണവും തീരത്തെ മാറ്റി മറിച്ചു. തീരം ഇല്ലാതായി. അതോടെ ആമകളുടെ വരവ് തീരെ കുറഞ്ഞു. തീരം പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ദിവസ വേതനവും നിലച്ചതോടെ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അടച്ചു പൂട്ടി.
സർക്കാർ ധന നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ ഈ കേന്ദ്രത്തെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് തീരം പ്രവർത്തകർ നിരന്തരം പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ജീവൻ വച്ചു. എന്നാൽ ആമകളുടെ വരവ് തീർത്തും നിലച്ചതോടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഉണർവും ഉന്മേഷവും കുറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കടലാമ സംരക്ഷണത്തിന് ഫണ്ട് നീക്കിവെച്ചത്. മലബാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അതോടെ വീണ്ടും ഉത്സാഹത്തിലായി.
എന്നാൽ നിർമിച്ച് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഈ കെട്ടിടം തകർന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മേൽക്കൂര പൊളിഞ്ഞ് ഓടുകൾ അകത്തായി. കമ്പികൾ ഒക്കെ തുരുമ്പെടുത്ത് ദ്രവിച്ചു തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടിന്റെ അവസ്ഥയും അതിദയനീയമാണ്. ജീർണിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ ഭാഗത്തെ വാതിലും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേർ സന്ദർശകരായി വന്നിരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണിത്. എന്നാൽ അപകടഭയം മൂലം ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല.
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കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തോളമായി ഇതിന്റെ എല്ലാ നാശവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അകത്തുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒലിവ് റിഡ്ലി ആമ. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കഴുത്തുയർത്തി നോക്കും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്ന്. മൂന്നുനേരവും സ്വന്തം കീശയിൽ നിന്ന് പണമെടുത്താണ് തീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആമയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്.
'നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു താണു. സന്ദർശകരെ ആരെയും ഇതിനകത്ത് കയറ്റാറില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. കടൽത്തീരം ശോഷിച്ചു പോയതു കാരണം മുട്ടയിടാൻ വരുന്ന ആമകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പയ്യോളി കടപ്പുറത്ത് വന്നാലായി.
ഈ വർഷം സീസണാണ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ, ഇത് വരെ ഒരു ആമ പോലും തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. കൊയിലാണ്ടി ടൂറിസം വകുപ്പ് പദ്ധതിയിലും കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇല്ല' തീരം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. കേരള വനം വകുപ്പ് പുതിയ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്റർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഫണ്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫണ്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് ഫണ്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു. ആദ്യം അമിത് മല്ലിക്ക്, പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ച് നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആകെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിക്ക് പറ്റിയ ആമ അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ. സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് കാശെടുത്താണ് അതിന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത്'. തീരം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി ബാബു ദിനേഷ് പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മണ്ണടിഞ്ഞ തിമിംഗലത്തിന്റെ എല്ലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പൊടിപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് രേഖകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ജീവനിൽ കൊതിയുള്ള ആരും ഇതിനകത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. മിഷൻ സമുദ്രയുടെ ഭാഗമായി ക്രൂസ് വെസൽസ് ജെട്ടി സ്ഥാപിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഈ പ്രദേശമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം എംഎൽഎ കെ. പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സന്ദർശകരുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായ മിനി ഗോവ. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം മുമ്പേ കൊളാവി പാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരേയൊരു കേന്ദ്രം ഇതായിരുന്നു. അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. കയ്യൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ടൂറിസം സാധ്യത കൂടി മനസിലാക്കി ഒരു വിശാലമായ വികസനം വേണം എന്നാണ് അവരും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്.
ലോകത്തുള്ള എട്ട് തരം കടലാമകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ 'ഒലിവ് റിഡ്ലി' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആമകളാണ് പതിവായി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിന് 50 ഗ്രാം ഭാരവും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവുമുണ്ടാകും. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അത് ഒരു മീറ്റർ നീളവും 80 കിലോ ഭാരവുമാകും. മുട്ടകൾ വിരിയിക്കുന്നതിന് പുറമെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന കടലാമകളുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്.
ബോട്ടിന്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ തട്ടിയും മത്സ്യബന്ധന വലയിൽ പെട്ടും ആമകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ഇതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആമകൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്താറുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും ശുശ്രൂഷയും നൽകി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതോടെ ആമകളെ തീര സംരക്ഷകർ കടലിലേക്ക് തന്നെ തുറന്ന് വിടാറാണ് പതിവ്.
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