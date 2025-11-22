കാസര്കോട് ജുമുഅ സമയത്ത് ബോധവത്കരണ പരിപാടി തടഞ്ഞു; എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്ത്തകര് ഉള്പ്പെടെ അൻപത് പേർക്കെതിരെ കേസ്
ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ ഹരിത ചട്ട ബോധവത്കരണ പരിപാടി തടഞ്ഞ സംഭവം. അൻപത് പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.
കാസർകോട്: ജില്ലയല് ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹരിത ചട്ട ബോധവത്കരണ പരിപാടി തടഞ്ഞ സംഭവത്തില് കണ്ടാലറിയുന്ന അൻപത് പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. പ്രതികൾ സമൂഹത്തിൽ ലഹള ഉണ്ടാക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചെന്ന് എഫ് ഐ ആറില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവത്തില് എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ജുമുഅ നിസ്കാര സമയത്ത് പരിപാടി നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രകടനക്കാർക്ക് നേരെ ഒരു സംഘം അതിക്രമം നടത്തിയത്.
ഉളിയത്തടുക്ക ടൗണിൽ വച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലാഷ് മോബ് ഒരു സംഘം ആളുകൾ തടഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ആക്രോശിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പാഞ്ഞടുക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തത്. ലഹരി, അടിപിടി കേസുകളിൽ പ്രതികളായവരും ചേര്ന്നാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് കാസർകോട് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ജില്ലാ ശുചിത്വമിഷനും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. 2025 തദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹരിത ചട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ ഹരിത സന്ദേശ യാത്ര ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ ആണ് കലക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഫ്ലാഷ് മോബ് അവതരണവും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണമായും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം. ഈ അവബോധവുമായി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ശുചിത്വമിഷൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് ജില്ലയിലെ അഞ്ച് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചരണ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ജില്ലയിലെ കോളജുകളിലും കുടുംബശ്രീ ഫ്ലാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹരിതചട്ടം പാലിക്കണമെന്ന മുഖ്യ പരിഗണന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, പ്രായപൂർത്തിയായ മുഴുവനാളുകളും തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്.
