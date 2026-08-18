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വീസ പ്രതിസന്ധിയിൽ തളിർത്ത പ്രണയം; 22കാരനായ മകനെ സാക്ഷിയാക്കി മലയാളി യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്കോട്ടിഷ് എംപി

വിദ്യാർഥിയായി യുകെയിലെത്തിയ നിതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇരുവരെയും ഒന്നിപ്പിച്ചത്. 2008ൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് വീസയിലാണ് നിതിൻ യുകെയിലേക്ക് പോയത്

GURUVAYUR WEDDING GLOBAL LOVE Scottish Parliament member wedding Scottish man and malayali wedding
Martin Day and Nithin Chand. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 8:03 PM IST

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തൃശൂർ: 10 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സ്കോട്ട്‌ലൻഡുകാരനായ മുൻ യുകെ പാർലമെൻ്റ് അംഗം മാർട്ടിൻ ഡേയ്ക്ക് മലയാളി വധു. പ്രതിസന്ധികളിൽ താങ്ങായി കൂടെനിന്ന മാർട്ടിൻ ഡേ, പിറവം പാമ്പാക്കുട സ്വദേശിനി നിതിൻ ചന്ദിന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് താലി ചാർത്തി. പ്രളയവും കൊവിഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തടസങ്ങൾ മറികടന്നാണ് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയത്.

പ്രതിസന്ധികളിൽ തളിർത്ത പ്രണയം
വിദ്യാർഥിയായി യുകെയിലെത്തിയ നിതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇരുവരെയും ഒന്നിപ്പിച്ചത്. 2008ൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് വീസയിലാണ് നിതിൻ യുകെയിലേക്ക് പോയത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഐടി മാനേജ്മെൻ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം നേടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, മാസ്റ്റേഴ്സിന് ശേഷം പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യുന്നതിനിടെ യുകെ സർക്കാർ വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വീസ നിയമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

GURUVAYUR WEDDING GLOBAL LOVE Scottish Parliament member wedding Scottish man and malayali wedding
മാർട്ടിൻ ഡേയും നിതിൻ ചന്ദും കുടുംബത്തിനൊപ്പം. (ETV Bharat)

ഇതോടെ നിതിൻ്റെ വീസയും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. വീസ തുലാസിലായതോടെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യുകെ പാർലമെൻ്റിൽ നിതിൻ ശക്തമായ ലോബിയിങ് നടത്തുകയും പാർലമെൻ്റ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് മുൻപാകെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പോരാട്ടത്തിനിടയിലാണ് അന്ന് യുകെ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ഡേയെ നിതിൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സ്കോട്ടിഷ് നാഷനൽ പാർട്ടി അംഗമായ മാർട്ടിൻ, ലിൻലിത്ഗോ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഫൽകിർക്ക് മണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്.

കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തണൽ
2016 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കാണുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേയിൽ മാർട്ടിൻ തൻ്റെ പ്രണയം തുറന്നുപറഞ്ഞ് നിതിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ, താൻ വിവാഹമോചിതയാണെന്നും 12 വയസുള്ള മകൻ്റെ അമ്മയാണെന്നും നിതിൻ വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് ജോലിയോ വീസയോ ഇല്ലാതിരുന്ന നിതിനെ മാർട്ടിൻ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മാതാപിതാക്കളായ മാർഗരറ്റ് ഡേയ്ക്കും റോൺ ഡേയ്ക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി. അവരും നിതിനെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് മകൻ വേദിക് ശങ്കറിനെയും യുകെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

മാർട്ടിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തണലിലാണ് വേദിക് വളർന്നതെന്ന് നിതിൻ പറയുന്നു. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വേദിക് ഇപ്പോൾ എഡിൻബറോയിലെ കംപ്യൂട്ടർ ഷെയർ കമ്പനിയിൽ സീനിയർ ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്. നിതിൻ നിലവിൽ ലിൻലിത്ഗോയിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സ്കോട്ടിഷ് നാഷനൽ പാർട്ടിയിലും മാർട്ടിൻ്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ്. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎയുടെ സ്കൂൾ സഹപാഠി കൂടിയാണ് നിതിൻ. വെറ്ററിനറി ഫീൽഡ് ഓഫിസറായി വിരമിച്ച പാമ്പാക്കുട കുന്നത്തോത്ത് കെഎൻ ചന്ദ്രൻ്റെയും മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം രാജമ്മയുടെയും ഏക മകളാണ്.

ഗുരുവായൂരിലെ താലികെട്ട്
ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് വിവാഹിതരാകണമെന്നത് ഇരുവരുടെയും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ, 10 വർഷം മുൻപ് പിആറും ഫാമിലി വീസയും ലഭിക്കുന്നതിനായി യുകെയിൽ വച്ച് തന്നെ നിയമപരമായി വിവാഹം നടത്തേണ്ടി വന്നുവെന്ന് നിതിൻ പറഞ്ഞു. നിതിനെ വിവാഹം കഴിച്ചശേഷം നാലാം തവണയാണ് മാർട്ടിൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. 2018, 2019, 2023 വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെത്തിയെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ ദർശനം സാധ്യമായില്ല. പ്രളയവും കൊവിഡും വീട്ടുകാരുടെ അസുഖങ്ങളുമൊക്കെയാണ് തടസമായത്.

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ഒടുവിൽ നാലാം തവണ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് താലി ചാർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയായി 22കാരനായ മകൻ വേദിക്കും ബന്ധുക്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 1999 മുതൽ ജനപ്രതിനിധിയായ മാർട്ടിൻ ഡേ റീട്ടെയിൽ ബാങ്കറായും കൗൺസിലറായും പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം മൂന്ന് തവണയായി ഒൻപത് വർഷം യുകെ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിരുന്നു. നിലവിൽ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിലെ പാർലമെൻ്റ് അംഗവും സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻ്റിലെ ഓൾ പാർട്ടി പാർലമെൻ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഇന്ത്യ ചെയർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

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TAGGED:

GURUVAYUR WEDDING
GLOBAL LOVE
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SCOTTISH MAN MARRIED MALAYALI

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