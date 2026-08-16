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ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ച മാലിന്യത്തിനരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തള്ളി വഴിയാത്രക്കാരൻ; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിഴയടക്കമുള്ള കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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Scooter riders throw plastic near garbage collected by the Harithakarmsena (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 6:12 PM IST

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തൃശൂർ: ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ച മാലിന്യത്തിനരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തള്ളി വഴിയാത്രക്കാരൻ. മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ വഴിയരികിൽ ഹരിതകർമസേന ശേഖരിച്ചുവച്ച മാലിന്യ ചാക്കുകൾക്കരികിലാണ് സ്‌കൂട്ടറിലെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയത്. വടമ കിണറിന് സമീപം ഓഗസ്റ്റ് 13-നാണ് സംഭവം.

ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ച മാലിന്യത്തിനരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തള്ളി വഴിയാത്രക്കാരൻ; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് (ETV Bharat)

​വാർഡിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റോഡരികിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചാക്കുകൾക്കൊപ്പമാണ് യാത്രികൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞത്.
​സമീപത്തെ വീടുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ വഴിയരികിൽ ചാക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കടക്കം വലിയ തോതിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതെന്ന് വ്യക്തമായത്.

ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിഴയടക്കമുള്ള കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.​ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ സംവിധാനങ്ങളുമായി പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

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ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ചുവച്ച മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സമീപവും പൊതുവഴിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരവുമാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊലീസും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.

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HARITHAKARMSENA THRISSUR
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