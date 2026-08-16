ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ച മാലിന്യത്തിനരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തള്ളി വഴിയാത്രക്കാരൻ; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിഴയടക്കമുള്ള കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Published : August 16, 2026 at 6:12 PM IST
തൃശൂർ: ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ച മാലിന്യത്തിനരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തള്ളി വഴിയാത്രക്കാരൻ. മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ വഴിയരികിൽ ഹരിതകർമസേന ശേഖരിച്ചുവച്ച മാലിന്യ ചാക്കുകൾക്കരികിലാണ് സ്കൂട്ടറിലെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയത്. വടമ കിണറിന് സമീപം ഓഗസ്റ്റ് 13-നാണ് സംഭവം.
വാർഡിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റോഡരികിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചാക്കുകൾക്കൊപ്പമാണ് യാത്രികൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞത്.
സമീപത്തെ വീടുകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ വഴിയരികിൽ ചാക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കടക്കം വലിയ തോതിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതെന്ന് വ്യക്തമായത്.
ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിഴയടക്കമുള്ള കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളുമായി പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
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ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ചുവച്ച മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സമീപവും പൊതുവഴിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരവുമാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊലീസും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.
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