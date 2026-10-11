അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ മിനി കൂപ്പർ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു; മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ മൂന്ന് പേരെയാണ് അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ മിനി കൂപ്പർ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്.
Published : October 11, 2026 at 11:11 AM IST
എറണാകുളം: അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ മിനി കൂപ്പർ കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് മൂന്ന് കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 11) പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവള റോഡ് മൂഴിയാൽ അത്താണി ഭാഗത്ത് വച്ചായിരുന്നു അപകടം. വയനാട് സ്വദേശിനി ദേവിക (21), പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഗോപിക (22), സൗത്ത് കർണാടക സ്വദേശി ഇയാസ് (21) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ രാജഗിരി കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളും തൃക്കാക്കരയിൽ സുക്കോയ എന്ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുമായിരുന്നു.
അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ മൂന്ന് പേരെയാണ് അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ മിനി കൂപ്പർ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ പൂർണമായി തകരുകയും കാർ സ്കൂട്ടറിനെ ഏകദേശം 100 മീറ്ററോളം ദൂരം റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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അപകടം നടന്നതിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്ത് ഓടിക്കൂടി. വാഹനം അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അപകടത്തിന് ശേഷം നിർത്താതെ പോയ കാർ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തടഞ്ഞ് നിർത്തി. വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന സുഹൈൽ സജീവ് (19) നാട്ടുകാരുമായി വാക്കുതർക്കം നടത്തി. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് സുഹൈലിനെ പൊലീസിൽ എൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഗോപികയുടെ മൃതദേഹം അങ്കമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഇജാസ്, ദേവിക എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ആലുവ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
അമിത വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച സുഹൈൽ സജീവിനെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഇതിനായി രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സുഹൈലിനൊപ്പം കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെക്കൂടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു. അപകടമുണ്ടാക്കിയ ആഡംബര കാർ സുഹൈലിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ
അപകടം നടന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഓടിയെത്തുമ്പോൾ സ്കൂട്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരും ചോരയിൽ കുളിച്ച് റോഡിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അപകടമുണ്ടാക്കിയിട്ടും പ്രതിക്ക് യാതൊരു കുറ്റോധവുമില്ലായിരുന്നു എന്നും നാട്ടുകാർ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിമാനത്താവള പരിസര റോഡുകളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൻകിട ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ അമിതവേഗതയും മത്സരയോട്ടവും പതിവാണെന്നും പൊലീസിൻ്റ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
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