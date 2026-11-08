ശബരിമല നെയ്യ് വിൽപ്പനയിൽ ഇനി ക്രമക്കേട് നടക്കില്ല; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണവും, ജീവനക്കാരുടെ ഓരോ ഇടപാടും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഹൈടെക് സംവിധാനം
ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു
By PTI
Published : November 8, 2026 at 6:25 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രസാദമായ ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽപ്പനയിലും വിതരണത്തിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നെയ്യിൻ്റെ സംഭരണം മുതൽ വിതരണം വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നെയ്യ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിന് 17 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജ വിജയരാഘവൻ വി, കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. നെയ്യിൻ്റെ ലഭ്യമായ അളവും വിൽപ്പനയും വിതരണവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ സമഗ്രമായ സംവിധാനം അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ടുവച്ച നടപടികളിൽ കോടതി സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവ കർശനമായി പൂർണരൂപത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിലെ പ്രധാന പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിർദേശിച്ച നടപടികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ശാസ്ത്രീയ അളവെടുപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം, കമ്പ്യൂട്ടർവത്കൃത സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഓരോ ഇടപാടിൻ്റെയും വ്യക്തിഗത ട്രാക്കിങ് എന്നിവ നടപ്പാക്കാനുള്ള ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തെയും കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു.
2026-27 തീർഥാടനകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ചുമതലകളിൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. പുതുതായി നടപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നിരീക്ഷിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും വേണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഓരോ തുള്ളിക്കും കണക്കുണ്ടാകും
സംഭരണ ടാങ്കുകളിൽ ലഭ്യമായ നെയ്യുടെ അളവ് ശാസ്ത്രീയമായി കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഏത് സമയത്തും സ്റ്റോക്കിലുള്ള നെയ്യിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവ് കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ലഭിക്കുന്ന നെയ്യ്, സംഭരിക്കുന്ന അളവ്, വിതരണം ചെയ്യുന്ന അളവ്, വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക എന്നിവ തമ്മിൽ കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും പുതിയ സംവിധാനം സഹായിക്കും.
സംഭരണ ടാങ്കുകളിൽനിന്ന് പാക്കിങ് മെഷീനുകളിലേക്ക് നെയ്യ് എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന നെയ്യുടെ കൃത്യമായ അളവ് ഇതുവഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നെയ്യ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ടാങ്കുകളും അവയിൽ നിന്ന് നെയ്യ് എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും കൃത്യമായ അളവെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ചിട്ടപ്പെടുത്തും.
വിൽപ്പന കൗണ്ടറുകളിലെല്ലാം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടി. ജീവനക്കാരുടെ ഷിഫ്റ്റ് മാറ്റുന്ന സമയവും ഒരാളിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് കൈമാറുന്ന വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തും.
നെയ്യ് തയ്യാറാക്കൽ, സംഭരണം, കണക്കെടുപ്പ്, വിതരണം തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ നടപടികളും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇടപാടുകൾ ഓരോന്നും പിന്തുടർന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ട്രാക്കിങ് സംവിധാനവും ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് വ്യക്തിഗത ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകളും നൽകും.
വരുമാന-ചെലവ് രജിസ്റ്ററുകൾ, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭൗതിക പരിശോധന ഇടയ്ക്കിടെ നടത്തും. നെയ്യിന് നഷ്ടമോ പാഴാക്കലോ കേടുപാടുകളോ സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി കണക്കാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്തതോ കണക്കിൽപ്പെടാത്തതോ ആയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നാണ് ബോർഡിൻ്റെ വിശദീകരണം.
ഈ നടപടികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ ക്രമക്കേടുകൾക്കും കൃത്രിമങ്ങൾക്കും ഉള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പുണ്യപ്രസാദത്തിൻ്റെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൃത്യമായി കണക്കിൽപ്പെടുത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും പുതിയ സംവിധാനം സഹായിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
16,628 പാക്കറ്റ് നെയ്യിൻ്റെ പണം കാണാതായി
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിന് 17 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന പരാതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ ഇടപെട്ടത്. 2025 നവംബർ 17 മുതൽ ഡിസംബർ 27 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടന്ന നെയ്യ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം അപഹരിക്കപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയർന്നത്.
ശബരിമലയിൽ വിറ്റ 16,628 പാക്കറ്റ് നെയ്യുടെ വിൽപ്പനത്തുക ദേവസ്വം അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണം നിർദേശിച്ചത്.
വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
തുടർന്ന്, ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാർ നെയ്യ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം അപഹരിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ അഴിമതിക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിലെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
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