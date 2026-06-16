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വിലക്കയറ്റം; സ്‌കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിൽ, ദിവസങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്നത് കടം വാങ്ങി, ദുരിതം പങ്കുവച്ച് അധ്യാപകർ

ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് എൽപി, യുപി, ഹൈസ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകർ ഒരുപോലെ പറയുന്നു.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 4:10 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും പാചകവാതകത്തിൻ്റെയും വിലക്കയറ്റം സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് എൽപി, യുപി, ഹൈസ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകർ ഒരുപോലെ പറയുന്നു.

ഭക്ഷണ വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ

1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് 6.78 രൂപയും 5 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് 10.17 രൂപയുമാണ് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നത്. ഈ തുക തന്നെ ലഭിക്കുക മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. സപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഭാഗമായി ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മുട്ടയും 2 ദിവസങ്ങളിൽ 150 മില്ലിലിറ്റർ പാലും നൽകാനാണ് ഉത്തരവ്. പാൽ ലിറ്ററിന് 52 രൂപയും മുട്ട ഒന്നിന് 6 രൂപയുമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

എന്നാൽ, നിലവിൽ പാൽ ലിറ്ററിന് വില 60 രൂപയാണ്. പ്രതിദിനം വില വർധിക്കുന്ന മുട്ടയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വില 7 രൂപ 50 പൈസയാണ്. പച്ചക്കറി, പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണ്. ഗാർഹികേതര പാചക വാതകത്തിൻ്റെ വില ഇരട്ടിയിലേറെയായത് വൻ പ്രതിസന്ധിയുമായി.

മാവേലി സ്‌റ്റോറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അളവിൽ അരി അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അരി കേടായാൽ അരിയുടെ പണവും നഷ്‌ടമാകും. ഇനി കേടായ അരിയാണ് വിതരണം ചെയ്‌തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണവും സ്ഥാപനമേധാവി വഹിക്കണം. ഇതോടെ പ്രധാനധ്യാപകർ ദിവസേന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലേക്ക് പണം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായി. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് അധിക ഭാരമായി.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

അഡ്വാൻസായി തുക അനുവദിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകർ

സ്‌കൂളിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ ഭയമായി തുടങ്ങിയെന്ന് ഒരു യുവ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. "സ്‌കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഭാരം തന്നെ താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമാണ്. അതിനു പുറമെയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടവും. കുട്ടികൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന കടക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടാഴ്‌ച കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും പണം കൊടുക്കാതെ രക്ഷയില്ല.

നാളെ മുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലരും സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി പോകുന്നത്. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മാർക്കറ്റ് വിലയനുസരിച്ച് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ പ്രശ്‌നപരിഹാരമാകും. ഇപ്പോൾ അധ്യാപകർ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത്. 3 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് തുക ലഭിക്കുന്നത്. അഡ്വാൻസായി തുക അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അധ്യാപകർ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

സർക്കാരിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും പരാതികളും

എങ്ങനെയെങ്കിലും കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് റിട്ടയർമെൻ്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അധ്യാപിക പ്രതികരിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും നടത്താറില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്ന് അതൊരു പരാതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടപടിയും ഞങ്ങൾ നേരിടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പുതിയ സർക്കാറിലും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയിലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു.

ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മെനു വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം സ്‌കൂളുകൾക്ക് ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ചോറും കറിയും എന്നതിനപ്പുറം എഗ് ഫ്രൈഡ്‌റൈസ്, വെജ് ബിരിയാണി, ലെമൺ റൈസ്, പുഡിങ്, പായസം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മെനു പരിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ആഡംബര വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ അധിക തുക സർക്കാർ കൃത്യമായി അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി ശക്തമാണ്.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിഹിതങ്ങൾ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് യഥാസമയം എത്താതിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രധാനാധ്യാപകർ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് അധ്യാപകരെ വലിയ വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയോ വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാതെ ഈ പദ്ധതി സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം

നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുൻപ് 1923 ലാണ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ കോർപ്പറേഷൻ സ്‌കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആദ്യമായി ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങിയത്. 1930 മുതൽ ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. എന്നാൽ 1960 ലാണ് ഇതിനൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കാമരാജിൻ്റെ വാഹനം റെയിൽവേ ലെവൽക്രോസിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്‌ച കണ്ടു. കുറച്ച് കുട്ടികൾ പശുക്കളെയും ആടുകളേയും മേയ്ച്ച് നടക്കുന്നു. കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു.. എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്‌കൂളിൽ പോകാത്തതെന്ന്.. ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നൊന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ തിരിച്ച് ചോദിച്ചു.. സ്‌കൂളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തരുമോ എന്ന്... ആ ചോദ്യമാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായതിനെ തുടർന്ന് സ്‌കൂളിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാം വയസിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട കാമരാജ്, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കിങ്ങ് മേക്കറായതും ഭാരത രത്ന നൽകി അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം ആദരിച്ചതും ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
സ്‌കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം (ETV Bharat)

ഉപ്പുമാവിൽ നിന്ന് തുടക്കം

1961 ൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പോഷക മൂല്യം കൂടിയതും ശരീരക്ഷീണം അകറ്റുന്നതുമായ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭക്ഷണമായ കമ്പത്തിൻ്റെ ഉപ്പുമാവിലായിരുന്നു തുടക്കം. കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോർ അമേരിക്കൻ റിലീഫ് എവരിവേർ അഥവാ 'കെയർ' ആണ് ഇതിനുള്ള ധനസഹായം നൽകിയത്.

എന്നാൽ 1984 ഓടെ ഈ സംഘടന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിൻവലിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഈ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. ഉച്ചക്കഞ്ഞി എന്ന പേരിൽ താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി വൈകാതെ യുപി ക്ലാസുകളിലേക്കും എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു.

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME MIDDAY MEAL SCHEME IN CRISIS SCHOOL FOOD DISTRIBUTION IN CRISIS SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME CRISIS
കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് (ETV Bharat)

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2002 ഓടെ പദ്ധതി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കി. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി പോഷൻ ശക്തി നിർമാൻ സ്‌കീം എന്നാക്കി മാറ്റി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് വഹിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം 60 ശതമാനവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ 40 ശതമാനവും നൽകുന്നു. ധാന്യങ്ങളും അനുബന്ധ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ധനസഹായവുമാണ് കേന്ദ്രം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഗതാഗതം, ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാനുള്ള സൗകര്യം, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതലയാണ്.

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തുടക്കത്തിൽ വെറും ഉച്ചക്കഞ്ഞി മാത്രമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, ഇന്ന് ചോറും രണ്ടു തരം കറികളും ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം പാലും മുട്ടയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോഷകസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും അധ്യാപകരും പിടിഎ പ്രതിനിധികളും അടങ്ങുന്ന 'ഉച്ചഭക്ഷണ സമിതി'ക്കാണ് സ്‌കൂളുകളിൽ ഈ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടത്താനുള്ള ചുമതല.

മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾ വരെ ആഘോഷപൂർവ്വം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്‌കൂൾ വരെ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതിനോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ എണ്ണവും വളരെ കുറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ ജന്മദിനത്തിലും വിശേഷാൽ ദിവസങ്ങളിലും മിഠായി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നൽകി ഉച്ചയൂണ് വിഭവ സമൃദ്ധമാക്കുന്നതും ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയമാണ്.

തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം

പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം മാസം 1,000 രൂപ വീതം വർധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് ദിവസേന 600 രൂപ മുതൽ 675 രൂപ വരെ ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 20 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് 13,500 രൂപ വരെ വേതനം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിൽ വെറും 600 രൂപ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര വിഹിതം, ബാക്കി 12,900 രൂപയും സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്നത്.

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