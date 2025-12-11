Kerala Local Body Elections2025

കോട്ടയത്ത് അധ്യാപികയെ സ്‌കൂളില്‍ കയറി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഭർത്താവ്

പൂവത്തുംമൂട് ഗവ.എൽ.പി സ്‌കൂൾ അധ്യാപികയായ ഡോണിയയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.

Poovathummoodu GLP School (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 4:09 PM IST

കോട്ടയം: പേരൂരിൽ അധ്യാപികയെ സ്‌കൂളിനുള്ളിൽ കയറി ഭർത്താവ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. പൂവത്തുംമൂട് ഗവ.എൽ.പി സ്‌കൂൾ അധ്യാപികയായ തിരുവഞ്ചൂർ മോസ്‌കോ സ്വദേശി ഡോണിയയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് (ഡിസംബർ 11) രാവിലെ 10.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഭർത്താവ് കൊച്ചുമോൻ സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മോസ്‌കോ സ്വദേശികളായ ഡോണിയയും, കൊച്ചുമോനും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് അതിരൂക്ഷമായതോടെ ഡോണിയ നൽകിയ പരാതിയിൽ മണർകാട് പൊലീസ് കൊച്ചുമോന് എതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

പേരൂരിൽ അധ്യാപികയെ സ്‌കൂളിനുള്ളിൽ കയറി ഭർത്താവ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു (ETV Bharat)

എന്നാൽ കൊച്ചുമോൻ വീണ്ടും മർദനം തുടർന്നതോടെ ഡോണിയ നിലവിൽ ഏറ്റുമാനൂരിലെ വർക്കിങ് വിമൺസ് ഹോസ്‌റ്റലിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് കൊച്ചുമോൻ സ്‌കൂളിൽ എത്തുന്നത്. ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്ന ഡോണിയയെ ഓഫിസ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും ഭർത്താവ് കൊച്ചുമോൻ കൈയ്യിൽ കരുതിയ കത്തി എടുത്ത് ഡോണിയയുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തുകയുമായിരുന്നു.

" ഇവർ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോണിയ ടീച്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നും എന്താണ് കാര്യമെന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുസ്‌തകം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.

പുസ്‌തകം ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പോവുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓഫിസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രീ ഫ്രൈമറി ക്ലാസിലായിരുന്നു. പിന്നെ ബഹളം കേട്ട് വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത്.

പുസ്‌തകത്തിന് അകത്തായിരിക്കും അയാൾ കത്തി വച്ചത്. ഇന്ന് വന്നപ്പോഴും പുസ്‌തകം കയ്യിലുണ്ടയിരുന്നെന്ന് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ കരുതിയുള്ളൂ, കാരണം ഇവർ കുറെ കാലമായി പിണങ്ങി താമസിക്കുന്നവരാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണന്ന് അറിഞ്ഞില്ല", സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഓരാൾ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പരിക്കേറ്റ ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ അധ്യാപകർ ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഡോണിയയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സംഭവത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. "ഞാൻ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത്. 10.45 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് എച്ച്എം പറഞ്ഞത്. ഇവർ തമ്മിൽ കുടുംബ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവ് പലതവണ ഇവരെ അന്വേഷിക്കുന്നണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞ്. ഈ സംഭവം നന്നപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയടെ ആളുകൾ ഒച്ചവെച്ച് ആളെ കൂട്ടിയത്തോടൊണ് ഇയാൾ ഓടി പോയതെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്" ബിജെപി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു.

