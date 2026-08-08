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ബിഹാറിൽ അധ്യാപകൻ, നാട്ടിൽ കഞ്ചാവ് മാഫിയ; ഇടുക്കിയിൽ എക്സൈസ് വേട്ട, അച്ഛനും മകനുമടക്കം 6 പേർ പിടിയിൽ

ബിഹാറിലെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായ രാജാക്കാട് കടുവാകുഴി സ്വദേശി റോബിൻ റെജി, ഇയാളിൽ നിന്ന് ലഹരിവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി കൈവശം വച്ചവർ എന്നിവരാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ പിടിയിലായത്.

idukki news teacher arrest cannabis idukki കഞ്ചാവുമായി അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റില്‍
അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 1:32 PM IST

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ഇടുക്കി: വിദ്യ പകർന്നു നൽകേണ്ട അധ്യാപകൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഹരി ഒഴുകുന്ന മാഫിയയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായി. അധ്യാപനത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവെത്തിച്ച് നാട്ടിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന അധ്യാപകനെയും അച്ഛനും മകനുമടക്കം ആറംഗ ലഹരി സംഘത്തെയും നെടുംകണ്ടം എക്സൈസ് പിടികൂടി.

ബിഹാറിലെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായ രാജാക്കാട് കടുവാകുഴി സ്വദേശി റോബിൻ റെജി, ഇയാളിൽ നിന്ന് ലഹരിവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി കൈവശം വച്ചവർ എന്നിവരാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ പിടിയിലായത്.

idukki news teacher arrest cannabis idukki കഞ്ചാവുമായി അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റില്‍
അറസ്റ്റിലായ അധ്യാപകൻ (ETV Bharat)

അധ്യാപനം മറയാക്കി ആഡംബര ജീവിതം

രണ്ടുമാസത്തെ അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ റോബിൻ റെജി, തൻ്റെ അധ്യാപക പദവി തന്നെയാണ് നിയമപാലകരുടെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ ആയുധമാക്കിയത്. ബിഹാറിൽ നിന്ന് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് വൻതോതിൽ കേരളത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി. ഈ ലഹരി ഇടപാടിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഡംബര ജീവിതമാണ് ഇയാൾ നയിച്ചുപോന്നത്.

നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്കും ലഹരി സംഘങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായി കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചുനൽകിയിരുന്ന റോബിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ എക്സൈസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നെടുംകണ്ടം എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ റോബിനും ഇയാളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങിയ അച്ഛനും മകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറംഗ സംഘവും കുടുങ്ങിയത്.

idukki news teacher arrest cannabis idukki കഞ്ചാവുമായി അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റില്‍
അറസ്റ്റിലായവര്‍ (ETV Bharat)

പ്രതികൾക്കെതിരെ എക്സൈസ് കേസെടുത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചിരുന്നോ എന്നും ഈ ശൃംഖലയിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും എക്സൈസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.

ബിഹാറിലെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായ റോബിൻ റെജി രണ്ടുമാസത്തെ അവധിക്കാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെടുംകണ്ടം എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് 30 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി റോബിൻ പിടിയിലാകുന്നത്.

അച്ഛനും മകനും പിടിയിലായത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന്

റോബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് വാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിച്ച രാജാക്കാട് മുക്കുടി സ്വദേശി പുത്തൻപറമ്പിൽ ബിജു, മകൻ അലൻ എന്നിവരെ 25 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി രാജാക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് എക്സൈസ് പിടികൂടി. ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ലഹരി എത്തിച്ചുനൽകിയ അധ്യാപകൻ റോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ എക്സൈസിന് ലഭിച്ചത്.

idukki news teacher arrest cannabis idukki കഞ്ചാവുമായി അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റില്‍
അറസ്റ്റിലായവര്‍ (ETV Bharat)
വലയിലായത് കൂടുതൽ കണ്ണികൾമേഖലയിൽ ലഹരി വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജാക്കാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എക്സൈസ് പരിശോധന ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ തുടരന്വേഷണത്തിൽ 6 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി കൈത്തുങ്കൽ ഷാൻ, കണ്ടതിൽ ഷെബിൻ, കയ്യാനിക്കൽ സഞ്ജീവ് എന്നിവരെയും എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യം എക്സൈസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.

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TAGGED:

IDUKKI NEWS
TEACHER ARREST CANNABIS IDUKKI
കഞ്ചാവുമായി അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റില്‍
TEACHER ARRESTED WITH CANNABIS

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