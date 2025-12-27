പ്രയപ്പെട്ടവർക്ക് ആദ്യമായി കത്തുകളിലൂടെ ആശംസ; പഴമയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികള്
നെടുങ്കണ്ടം കല്ലാർ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസാ കർഡുകളുടെയും കത്തുകളും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തപാലിൽ അയച്ചത്.
Published : December 27, 2025 at 7:23 PM IST
ഇടുക്കി: എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കത്ത് എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അയച്ചിട്ട്. മൊബൈൽ ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റുമൊക്കെ വന്നത്തോടെ കത്ത് എഴുത്തി അയക്കുന്നതെല്ലാം കുറഞ്ഞു. പണ്ട് എന്ത് കാര്യം അറിയിക്കാനും ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന മാർഗം കത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊക്കെ ഓർമ്മകളായി മാറുകയാണ്. ഒരു മെസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇതിൽ എല്ലാം കഴിയും.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആശംസകൾ പോലും മൊബൈൽ സ്ക്രീനുകളിലേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ചുരുങ്ങുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ.
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നെടുങ്കണ്ടം കല്ലാർ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ക്രിസ്മസിനും പുതുവത്സരത്തിനുമൊപ്പം കത്തുകളുടെയും ആശംസാ കർഡുകളുടെയും പഴയൊരു സ്നേഹ സംസ്കാരം പുതുക്കിയെടുത്തത്. ആധുനികതയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറഞ്ഞുപോയ ആശംസാ കാർഡുകൾക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ പകർന്നുകൊണ്ട് 500 ലധികം ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ കാർഡുകളാണ് വിദ്യാർഥികൾ സ്വന്തം കൈകളാൽ തയാറാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി അയച്ചത്.
ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മനസുകൾക്കിടയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായ മാധ്യമമായിരുന്നു തപാൽ വകുപ്പ്. വീടിൻ്റെ മുന്നിലെ എഴുത്തുപെട്ടിയിൽ ഒരു കത്ത് എത്തുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ തന്നെ കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു.
എന്നാൽ ലോകം വിരൽതുമ്പിലെത്തിയതോടെ ഇ-മെയിലും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ആശംസകളുടെ മുഖ്യവഴികളായി. കത്തുകളും പോസ്റ്റ്കാർഡുകളും ആശംസാ കാർഡുകളും പതിയെ മറവിയിലേക്ക് നീങ്ങി. പഴയ പ്രതാപത്തിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് പല എഴുത്തുപെട്ടികളും തുരുമ്പെടുത്തു നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ യാഥാർഥ്യം.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോസ്റ്റൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ സാമൂഹിക മൂല്യവും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ എത്തിക്കണമെന്ന ആശയത്തോടെ നെടുങ്കണ്ടം കല്ലാർ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് മുന്നോട്ടുവന്നത്.
ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ അവധിക്കാലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിദ്യാർഥികളെ കത്തെഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വെറും ഒരു പ്രവർത്തനമായി മാത്രമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൈവഴി ഒഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മബന്ധം കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
ഓരോ വിദ്യാർഥിയും സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ നിറമുള്ള പേനകളും കാർഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആശംസകൾ കുറിച്ചു. ഇവ അടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുകൾക്ക് കൈമാറുകയല്ല ചെയ്തത്. മറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സുഹൃത്തുകൾക്കും ദൂരെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി വിലാസം ചേർത്ത് തപാൽ വഴി അയച്ചു.
"എൻ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കത്ത് എഴുത്തുന്നത്. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുത്തിയത്", വിദ്യാർഥിയായ ഭുവന ചന്ദന പറഞ്ഞു.
കത്തുകളെഴുതുന്നതും കവറിൽ ഇടുന്നതും സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതും എഴുത്തുപെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് പുതുമയാർന്ന അനുഭവമായി. അധ്യാപകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കത്തെഴുത്ത് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു.
''ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത്. അവർക്ക് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ വികാരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചു പലർക്കും ഇത് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ കത്തെഴുത്ത് അനുഭവമാണ്,'' എന്ന് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു.
ഒരു കാലത്ത് കത്തുകൾക്കായി എഴുത്തുപെട്ടി തുറക്കുന്നത് കാത്തിരുന്ന പഴയ തലമുറയുടെ ഓർമ്മകളും ഈ പ്രവർത്തനം പുതുക്കിയെടുത്തു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കത്തെഴുതി അയച്ചു എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് കുട്ടികൾ. അതിലുപരി ഇപ്പോൾ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അനുഭവത്തിനായാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹാക്ഷരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആശംസാ കാർഡുകൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്ന നിമിഷത്തിനായാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
"ഞാൻ ഒരു പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എന്നെ എറ്റവും അധികവും സന്തോഷിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്മസ് കാർഡുകൾ വരുന്നതും നോക്കി പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ നിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുക്ക് എഴുത്ത് വരുന്ന ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെ ചെന്ന് ചേട്ടാ എനിക്ക് എഴുത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുത്ത് പെട്ടിന്ന് കടക്കാരൻ ചേട്ടൻ അത് എടുത്ത് തരന്നതും അത് കൊണ്ടുപോയ് വായിക്കുന്നതുമെല്ലാം സന്തോഷം നൽകിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ കത്തുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്" - അധ്യാപകൻ ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞു.
ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു തലമുറയിൽ ജീവിച്ച ആളായിരുന്നത് കൊണ്ടും അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതതിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്തത് കണ്ടത് കൊണ്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പോയ ഒരു നല്ല കാലമാണ് അത്. അതിലേക്ക് ഇവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്നതായിരുന്നു ചിന്തയെന്ന് ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ ആയി വച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോവും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ്കോപ്പി ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് അത് നമ്മൾ എക്കാലവും സൂക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു.
പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം ഈ കാർഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ചോ പത്തോ കാർഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ട് വന്ന് തരുകയായിരുന്നു. അതൊരു കൗതകമായിരുന്നെന്നും അധ്യാപകൻ ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിൻ്റെ അതിവേഗത്തിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കാലത്ത് നെടുങ്കണ്ടം കല്ലാർ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ ഈ ശ്രമം ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര മുന്നേറിയാലും കൈയെഴുത്തിലെ ആത്മീയതക്കും കത്തുകളിലൂടെ കൈമാറുന്ന സ്നേഹത്തിനും പകരം വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.
അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുനൽകുന്ന ഈ ആശംസാ കാർഡുകൾ ഒരുപക്ഷേ നാളെയുടെ മനസുകളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകളായി മാറും.
