വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം, നൂറിലേറെ കുട്ടികള് ആശുപത്രിയില്, ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
പരിഭ്രമിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കാര്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും അധികൃതര്
Published : June 6, 2026 at 4:01 PM IST
വയനാട്: വയനാട്ടിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി. പനിയും ഛർദ്ദിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് നൂറിലേറെ കുട്ടികൾ ചികിത്സ തേടി. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിന് ഒരാഴ്ച അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോളിയാടി മാർ ബസേലിയോസ് എ.യു.പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ കൂട്ടത്തോടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. പനി, ഛർദ്ദി, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ നൂറ്റമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി. അസ്വാസ്ഥ്യം കൂടുതൽ പ്രകടമായ 38 കുട്ടികളെ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക വാർഡ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കും സമാന ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ തന്നെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ അസുഖത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംഘം സ്കൂളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിന് ഒരാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്കൂൾ പരിസരവും കുടിവെള്ള സംവിധാനങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷമേ അസ്വസ്ഥതയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ. അതേസമയം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വെള്ളത്തില് നിന്നാകാം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റതെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര് അറിയിച്ചു.