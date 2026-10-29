മൂന്ന് മിനിറ്റ്, 10 ആസനങ്ങൾ ഒപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടും തീമും; കായിക മേളയിൽ തിളങ്ങി ആർട്ടിസ്റ്റിക് യോഗ മത്സരം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ വ്യത്യസ്ത മത്സരയിനമായി ആർട്ടിസ്റ്റിക് യോഗ.
Published : October 29, 2026 at 3:57 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: കായികമേളയിലെ പാരമ്പര്യ യോഗ മത്സരം ശാന്തമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യോഗ പ്രകടനങ്ങൾ കലോത്സവത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ട്രഡീഷ്ണൽ യോഗാസനത്തിന് ശേഷം കലാത്മക അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇനങ്ങൾ (സിംഗിൾ, പെയർ), റിദ്മിക് പെയർ എന്നിങ്ങനെയാണ് മത്സര വിഭാഗങ്ങൾ.
സിംഗിൾ ആയാലും പെയർ ആയാലും കുട്ടികൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനിടയിൽ 10 ആസനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 2.5 മുതൽ 3 മിനിറ്റ് വരെയാണ് സമയം അനുവദിക്കുന്നത്. ഓരോ ആസനവും 5 സെക്കൻഡ് കുട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ഒരു ആസനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള സംക്രമണം വളരെ താളാത്മകവും ലയവും സംഗീതത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. കുട്ടിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഉപയോഗിക്കാം.
വസ്ത്രത്തിലും അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. ഇതിനെല്ലാം നിബന്ധനകളും മാർക്കുമുണ്ട്. താളത്തിലും ലയത്തിലും സംഗീതത്തിനും എല്ലാം മാർക്കുള്ളതിനാൽ കുറഞ്ഞത് 8 മുതൽ 10 വരെ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാം. 8ൽ കുറഞ്ഞാൽ അത് പരിഗണിക്കില്ല. ട്രഡീഷണൽ യോഗാസനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, റിദ്മിക് പെയർ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് സിംഗിൾ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും കുട്ടികൾ ചേർന്ന് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നു.
ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഓരോന്നിലും ഓരോ ടീം വീതം (6 ആൺകുട്ടികളും 6 പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് ടീം) മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യോഗ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ. രാജഗോപാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് വേദികളിലായി ഓരോ ദിവസവും 168 കുട്ടികൾ വീതം ആകെ 504 കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളും യോഗാധ്യാപകരുമാണ് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓരോന്നിനും വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് മാർക്കിങ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, 30 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് കുറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് കുറയും. അതുപോലെതന്നെ അതിക്രമിച്ചാലും മാർക്ക് കുറയുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഡാൻസിന് സ്റ്റേജിൻ്റെ നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ മൊത്തമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണം. അത് മറികടന്നാലോ അതിൻ്റെ മാർജിൻ ടച്ച് ചെയ്തു പോയാലോ മാർക്ക് കുറയുന്ന പ്രത്യേക നിബന്ധനകളോടുകൂടിയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
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അതേസമയം യോഗ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ ഗെയിംസിൻ്റെ സിലബസിൽ രണ്ട് വർഷമായി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏഷ്യൻ യോഗ റഫറി ഡോ. എ. രാമാനന്ദൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി എഴുതപ്പെട്ട നിയമാവലികൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡിങ് ടൈം എത്രയാണെന്നും, ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിലേക്ക് അപ്പുറം പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാർക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നതുമാണ്. കോസ്റ്റ്യൂം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായി കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെങ്കിലും, ഒരാളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിയെ മറയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേജിന് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. പരമാവധി ഈ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവൂ. എന്നാൽ ബൗണ്ടറി ടച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടച്ചിനും 0.25 മാർക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മൈക്രോ ലെവലിൽ അടക്കം മാർക്കിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇത്തരം ഇനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുട്ടികളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതായിരുന്നു. അഡ്വാൻസ് യോഗയിൽ രാജ്യാന്തര റെക്കോഡിനായി കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി യോഗാഭ്യാസം നടത്തിയ കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ഉമ ജിഞ്ചുവിൻ്റെ പ്രകടനം മികച്ച കൈയടി നേടി. സംസ്ഥാന യോഗ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവാണ് 12കാരിയായ ഉമ ജിഞ്ചു. മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലും മത്സരിച്ച ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി ആർട്ടിസ്റ്റിക്ക് സിംഗിളിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ട്രഡീഷണൽ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. "ഒരു കുട്ടിക്ക് പരമാവധി മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമേ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആകെ നാല് ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവച്ചതെന്നും പിതാവ് ജിഞ്ചു ടി. കെ. ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഉമയും പ്രതികരിച്ചു. "ഒരു ഹാളിൽ രണ്ട് പരിപാടികൾ ഒരേ സമയത്ത് നടന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു. രണ്ട് മ്യൂസിക് ഇവൻ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് വന്നതിന് പകരം അതൊന്ന് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു" എന്ന് ജിഞ്ചു ടികെ പറഞ്ഞു. "എൽകെജി മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. യോഗ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടും മറ്റും തെരഞ്ഞെടുത്ത് കളിക്കാം. മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. റെനി സാറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു വട്ടം മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇവൻ്റിന് ഒരു ടീം ഉണ്ടാവണമെന്നും" ശ്രീദുർഗയും ഐശ്വര്യയും പറഞ്ഞു.
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