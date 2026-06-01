ETV Bharat / state

പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരില്ലാത്ത അധ്യയന വർഷം; പാങ്ങ് സ്‌കൂളിൽ ഹൃദയസ്‌പർശിയായ പ്രവേശനോത്സവം

വാൽപ്പാറ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമകളുടെ നിഴലിൽ അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേറ്റ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും.

VALPARAI TOURIST BUS ACCIDENT KERALA SCHOOL PRAVASHANOLSAVAM 2026 KERALA SCHOOL REOPENING MALAPPURAM PANG GLP SCHOOL
Pang GLP School (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: വാൽപ്പാറ വാഹനാപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓർമകള്‍ മായും മുൻപ് സ്‌കൂളിലേക്കെത്തിയ കുട്ടികളെ ഹൃദയപൂർവം ചേർത്ത് പിടിച്ച് പാങ്ങ് ജിഎൽപി സ്‌കൂള്‍. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിയ കുരുന്നുകളെ വരവേൽക്കാൻ ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ഇല്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം മാത്രമേയുള്ളൂ ഇവർക്ക്.

ഏതാനും ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുൻപ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വാൽപ്പാറ പൊള്ളാച്ചി ഘട്ട് റോഡിലുണ്ടായ ദാരുണ വാഹനാപകടത്തിൽ അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട വേദനയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടത്തെ ജീവനക്കാർ. പ്രവേശനോത്സവ ദിനത്തിൽ സ്‌കൂൾ അങ്കണം ഒരേസമയം ദുഃഖവും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞ അപൂർവ കാഴ്‌ചക്ക് സാക്ഷിയായി.

ശാസിച്ചും സ്‌നേഹിച്ചും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടു നയിച്ച ഒരു പറ്റം ആധ്യാപകരുടെ വിയോഗ ഓർമ്മകളിൽ മറ്റ് കുട്ടികളും ആദ്യ ദിനം സ്‌കൂളിലെത്തി. വാൽപാറ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മുക്തി നേടിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലെയും പോലെ വിവിധ പരിപാടികളോടെയും അലങ്കാരങ്ങളോടെയും പുതിയ ക്ലാസുകളിലേക്ക് സ്വീകരണം നൽകി.

പല നിറങ്ങളാൽ പൂവും പൂമ്പാറ്റയുമെല്ലാമായി ചുമർചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ മനോഹരമാക്കി. ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നൽകി പൂക്കളും ബലൂണുകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചുനടത്തിയ അധ്യാപകർ ദുഃഖത്തിനിടയിലും പഠനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കെടുകയില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. പുതിയ ബാഗുകളും പഠനോപകരണങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്‌തപ്പോൾ ഓരോ കുരുന്നുകളുടെ മുഖത്തും തെളിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആശ്വാസമായി.

അധ്യാപകരുടെ അഭാവം സ്‌കൂളിൻ്റെ ഓരോ കോണിലും പ്രകടമായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചത്. മൗനാചരണവും പ്രാർഥനയും നടത്തി ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഓരോ അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും അനുസ്‌മരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സ്‌കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടത്" എന്ന വികാരഭരിതമായ വാക്കുകൾ ചടങ്ങിൽ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ നനയിച്ചു. ഒരുവശത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ ഓർമ്മകൾ, മറുവശത്ത് പുതിയ തലമുറയുടെ ആദ്യ സ്‌കൂൾ ദിനം. ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങളും ഒരുമിച്ചുചേർന്നപ്പോൾ പാങ്ങ് ജിഎൽപി സ്‌കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം ഒരു സാധാരണ ചടങ്ങിനപ്പുറം ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ സന്ദേശമായി മാറി.

ഏപ്രിൽ 17ന് വിനോദയാത്ര പോയ സംഘത്തിൻ്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പാങ്ങ് ജിഎൽപി സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപിക അജിത, അധ്യാപകരായ റംല, സുഹറ, ഷക്കീല, ആശ, മജീദ്, സ്‌കൂൾ പാചക തൊഴിലാളി സജിത, സ്‌കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർ നൗഷാദ് അലി എന്നിവരടക്കം നിരവധി പേരാണ് അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കുകളെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. ഇവർക്കൊപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെയുടെ മരണവാർത്തയും ദുഖത്തിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ വലുതാക്കി.

Also Read: ബെർലിനിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഒരുസംഘം സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ

TAGGED:

VALPARAI TOURIST BUS ACCIDENT
KERALA SCHOOL PRAVASHANOLSAVAM 2026
KERALA SCHOOL REOPENING
MALAPPURAM PANG GLP SCHOOL
PANG GLP SCHOOL MALAPPURAM REOPENED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.