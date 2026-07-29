സ്കൂളുകളിൽ ഓണാവധി ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ; പരീക്ഷകള് 13ന് തുടങ്ങും, അറിയാം 10,12 ക്ലാസ് പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ ഓണപ്പരീക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ ആരംഭിക്കും. എൽ പി, യു പി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് 13-നും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന് ആഗസ്റ്റ് 14-നും പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങി ആഗസ്റ്റ് 20-ന് അവസാനിക്കും.
Published : July 29, 2026 at 6:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില് ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ഓണപ്പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും. എല് പി, യു പി, ഹൈസ്കൂള് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ആഗസ്റ്റ് 13ന് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുക. ഹയര് സെക്കന്ഡറി വിഭാഗത്തില് 14ന് പരീക്ഷ തുടങ്ങും. രാവിലെ 10 മുതല് 12.15 വരെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1.30 മുതല് 3.45 വരെയുമാണ് പരീക്ഷ സമയം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണു പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക.
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും 20ന് പരീക്ഷ അവസാനിക്കും. 21ന് പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കും. അന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് ഓണാഘോഷം നടത്താം. ഓണാവധിക്കായി ഇതേ ദിവസം മുതൽ സ്കൂളുകള് അടയ്ക്കും. പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം അവധി വന്നാല്, ആ ദിവസത്തെ പരീക്ഷ 21ന് പുനഃക്രമീകരിക്കും. പത്ത് ദിവസത്തെ ഓണാവധിക്ക് ശേഷം 31ന് സ്കൂൾ വീണ്ടും തുറക്കും.
എൽപി യുപി പരീക്ഷാക്രമം
ഓഗസ്റ്റ് 13 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 5-ാം ക്ലാസിന് മലയാളം/ അറബിക്/ സംസ്കൃതം/ തമിഴ്/ കന്നഡ/ ഉറുദു എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് പരീക്ഷ. അതേ ദിവസം ആറാം ക്ലാസിന് രാവിലെ മലയാളം 2 പരീക്ഷയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 3:45 വരെ മലയാളം അറബിക്/ സംസ്കൃതം/ തമിഴ്/ കന്നഡ/ ഉറുദു എന്നീ വിഷയങ്ങളുമാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക. ഏഴാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 3:45 വരെ ഹിന്ദി പരീക്ഷയാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് 14 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ 1,2, 3 ക്ലാസുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക്, സംസ്കൃതം പരീക്ഷകളും നാലാം ക്ലാസിന് മലയാളം/ തമിഴ്/ കന്നഡ എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളും നടക്കും. അഞ്ചാം ക്ലാസിന് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയും ആറാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഹിന്ദി പരീക്ഷയുമാണ് നടക്കുക. ഏഴാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ മലയാളം/ അറബിക്/ സംസ്കൃതം/ തമിഴ്/ കന്നഡ/ ഉറുദു എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് പരീക്ഷ. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളം 2 പരീക്ഷയും.
ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 17 തിങ്കാളാഴ്ച ഒന്നാം ക്ലാസിന് ഉദ്ഗ്രഥിതം1 പരീക്ഷയും രണ്ടാം ക്ലാസിന് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയും നടക്കും. മൂന്നാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ പരിസര പഠനവും നാലാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയും നടക്കും. 5,6 ക്ലാസിന് രാവിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പരീക്ഷ നടക്കും. ആറാം ക്ലാസിന് ഉച്ചയ്ക്ക് കല, പ്രവൃത്തി, ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ പരീക്ഷകൾ നടക്കും. ഏഴാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഗണിതം പരീക്ഷയാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് 18 ചൊവ്വയാഴ്ച ഒന്നാം ക്ലാസിന് ഉദ്ഗ്രഥിതം 2 പരീക്ഷയും രണ്ടാം ക്ലാസിന് ഉദ്ഗ്രഥിതം 1 പരീക്ഷയും നടക്കും. മൂന്നാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ അറബിക്, സംസ്കൃതം പരീക്ഷകളും നാലാം ക്ലാസിന് ഗണിതം പരീക്ഷയും നടക്കും. അഞ്ചാം ക്ലാസിന് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവും ഇതേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് കല, പ്രവൃത്തി, ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ പരീക്ഷകളും നടക്കും. ആറാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ ഗണിതവും ഏഴാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയും നടക്കും.
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ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് ഒന്നാം ക്ലാസിന് ഗണിതവും രണ്ടാം ക്ലാസിന് ഉദ്ഗ്രഥിതം2 പരീക്ഷയും നടക്കും. മൂന്നാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ ഗണിതവും നാലാം ക്ലാസിന് അറബിക്, സംസ്കൃതം പരീക്ഷകളും നടക്കും. അഞ്ചാം ക്ലാസിന് ഗണിതവും ആറാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയും നടക്കും. ഏഴാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പരീക്ഷയും ഉച്ചയ്ക്ക് കല, പ്രവൃത്തി, ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ പരീക്ഷകളും നടക്കും.
ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ഒന്നാം ക്ലാസിന് അറബിക്, സംസ്കൃതം പരീക്ഷകളും രണ്ടാം ക്ലാസിന് ഗണിതം പരീക്ഷയും നടക്കും. മൂന്നാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ മലയാളം/ തമിഴ്/ കന്നഡ എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളും നടക്കും. നാലാം ക്ലാസിന് പരിസര പഠനമാകും പരീക്ഷ. അഞ്ചാം ക്ലാസിന് രാവിലെ ഹിന്ദി പരീക്ഷയും ഉച്ചയ്ക്ക് മലയാളം 2 പരീക്ഷയും നടക്കും. ആറാം ക്ലാസിന് ഇതേ ദിവസം രാവിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവും ഏഴാം ക്ലാസിന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പരീക്ഷയും നടക്കും.
ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം
ഓണത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും വിപണി ഇടപെടലുകളും പൂര്ത്തിയായതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതല് 20 വരെയാകും കിറ്റ് വിതരണം. 16 ഇനങ്ങളടങ്ങിയ ഓണക്കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ഞക്കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കും ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികള്ക്കുമായി ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റുകളാകും വിതരണം ചെയ്യുക. ഇതിനായി പണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് 6,09,305 സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുക. തുണിസഞ്ചി ഉൾപ്പെടെ 16 ഇനം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ് ഓരോ കിറ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കിറ്റിന് ഏകദേശം 854 രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്.
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