സ്‌കൂൾ കലോത്സവം; ചേട്ടന്മാരെ തോല്‍പ്പിച്ച് ഇരട്ടിമധുരവുമായി അഗ്നേഷും വാസുദേവും

സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആദ്യദിനം പിന്നിട്ടപ്പോൾ സ്വർണക്കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. തൃശൂരും കോഴിക്കോടും തൊട്ടുപിന്നാലെ.

അഗ്നേഷ്, വാസുദേവ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 15, 2026 at 10:38 AM IST

തൃശൂർ: 64-ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഇരട്ടിമധുരവുമായി അഗ്നേഷും വാസുദേവും. ഇരുവരും ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം കേരളനടനത്തിലും ഭരതനാട്യത്തിലുമാണ് എ ഗ്രേഡ് നേടിയത്. അഗ്നേഷ് കേളകം സെൻ്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് വിദ്യാർഥിയാണ്. ഒമ്പതിലും പത്തിലും പഠിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരോട് മല്‍സരിച്ചാണ് ഭരതനാട്യത്തില്‍ എട്ടാം ക്ലാസുകാരനായ അഗ്നേഷ് അടക്കം മൂന്ന് എട്ടാം ക്ലാസുകാര്‍ക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത്. ആകെ 16 പേര്‍ മല്‍സരിച്ചതില്‍ 15 പേര്‍ക്കും ഈ ഇനത്തില്‍ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിരുന്നു.

കേരള നടനത്തിലും 3 എട്ടാം ക്ലാസുകാര്‍ക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി. ആകെ മല്‍സരിച്ച 14 പേര്‍ക്കും എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി. കേരള നടനം പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നരവർഷം മാത്രമാണായത്. ആദ്യശ്രമത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അഗ്നേഷ്. അതേസമയം ഏഴു വർഷമായി ഭരതനാട്യം അഭ്യസിക്കുന്നു. കേളകം സ്വദേശിയായ ഈ കലാപ്രതിഭ, അനീഷ- മഹിജ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.

പത്തനംത്തിട്ട പുല്ലാട് എസ് വി എച്ച് സ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ വാസുദേവ് കേരള നടനത്തിലും ഭരതനാട്യത്തിലും എഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കി. വിനോദ്, ജിഷ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് വാസുദേവ്. ആലപ്പുഴ നൂറനാട് സിബിഎംഎച്ച്എസ് സ്‌കൂളിലെ ദേവ നന്ദന മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കി. വികാസ്, ജിഷ എന്നിവരുടെ മകളാണ് ദേവ നന്ദന.

ദേവ നന്ദന (മോഹിനിയാട്ടം) (ETV Bharat)

ഇംഗ്ലീഷ് പദ്യം ചൊല്ലലിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഇംഗീഷ് പദ്യം ചൊല്ലലിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി അനന്യ അനിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി. ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം ഇംഗീഷ് പദ്യം ചൊല്ലലിൽ ഇതേ സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ശ്രീഷ എസ്സും എ ഗ്രേഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് 25 വേദികളിലായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രധാന വേദിയായ സൂര്യകാന്തി -ൽ മോഹിനിയാട്ടം (ഹൈസ്‌കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം), സംഘനൃത്തം (ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം) തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.

കുച്ചുപ്പുടി, നാടോടിനൃത്തം, നാടകം, മിമിക്രി (ഹയർ സെക്കൻഡറി), കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ഇനങ്ങളും ഇന്ന് വിവിധ വേദികളിലായി നടക്കും ഒപ്പന, കഥാപ്രസംഗം, സംഘനൃത്തം, തുള്ളൽ, ചവിട്ടുനാടകം, വിവിധ സംഗീതോപകരണ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയും വിവിധ വേദികളിലായി ഇന്ന് നടക്കും. അതേസമയം, ആദ്യ ദിനത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടവുമായി മുന്നിലുണ്ട്.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ 424 പോയിന്‍റുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് മുന്നിൽ. 423 പോയിന്‍റുമായി തൃശൂരാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 421 പോയിന്‍റുമായി കോഴിക്കോട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.

