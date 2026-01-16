മന്തിയും മെസിയും പിന്നെ ഇലക്ഷന് വൈബും; ഞെട്ടിച്ച് കുട്ടി കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റുകള്
ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗത്തിൽ ഇലക്ഷന് വൈബായിരുന്നു കാര്ട്ടൂണ് മല്സരത്തിൻ്റെ വിഷയം. ഹയര്സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തില് എഐ ആയിരുന്നു വിഷയം.
Published : January 16, 2026 at 3:41 PM IST
തൃശൂര്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും കുട്ടി കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകള്. ഹയര് സെക്കണ്ടറി ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം കാർട്ടൂണ് മത്സരത്തിൽ പുത്തൻ തലമുറയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധേയമായി. സാമകാലിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ വീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമായി.
ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം കാര്ട്ടൂണ് മല്സരത്തിന് വിഷയം ഇലക്ഷന് വൈബ് ആയിരുന്നു. ഹയര് സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിലെ ആശയത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും ഒരു പടി മുന്നില് നില്ക്കുന്നതായിരുന്നു ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്ട്ടൂണുകള്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം തന്ത വൈബിനെ ട്രോളിയ കലോല്സവത്തിലെ കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റുകള് ഇത്തവണ വോട്ടു തേടിയെത്തുന്ന സ്ഥാനാര്ഥികളെ കണക്കറ്റ് ട്രോളി വിടുകയാണ്. വോട്ടിനു വേണ്ടി വോട്ടര്മാരെ സോപ്പിടാനെത്തുന്ന സ്ഥാനാര്ഥികളെയാണ് മിക്ക കാര്ട്ടൂണുകളിലും പരിഹസിക്കുന്നത്. കാസര്കോട് ജില്ലയിലെ ഉദുമ ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കാരന് ദേവ ദര്ശന് പി എസിന്റെ കാര്ട്ടൂണില് കാണുന്നത് വോട്ട് കിട്ടാന് എന്ത് വിടു പണിക്കും തയാറാവുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിയേയും അവസരമറിഞ്ഞ് മുതലാക്കുന്ന വോട്ടറേയുമാണ്.
അതേ ഫ്രെയ്മില്ത്തന്നെ എന്നെ അമ്മ കുളിപ്പിച്ചാല് മതി എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ്, എനിക്ക് വോട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന പൂച്ച, കൊല്ലത്തിലും ഇലക്ഷന് വന്നെങ്കില് ഉപകാരമായേനെ എന്ന വോട്ടറുടെ കമന്റ് ആകെക്കൂടി തഗ്ഗുകളും ട്രോളുകളും നിറഞ്ഞ സൃഷ്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ടറുടെ അടി വസ്ത്രമലക്കിക്കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിയോട് സോപ്പ് ഇത്തിരി ഇട്ടാല് മതി മാമാ എന്ന് പറയുന്ന വോട്ടര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പുത്തന് തലമുറ എങ്ങിനെ കാണുന്നു എന്നതിന്റെ നേര്ച്ചിത്രമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് സോപ്പിടാന് വരുന്നവരെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൂടാതെ മുതലെടുക്കുക തന്നെ എന്ന ജെന് സി നയം വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ് മിക്ക കാര്ട്ടൂണുകളും.
കോട്ടയം എംടിഎസ്എച്ച്എസ്എസിലെ എം ആദി ശങ്കറിന്റ കാര്ട്ടൂണ് വികസിത റോഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സ്ഥാനാര്ഥിയേയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആത്മാര്ഥതയെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ്. ഇത് റോഡിലെ കുഴിയല്ല സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി നിര്മ്മിച്ച റോഡിലെ മഴവെള്ള സംഭരണിയാണെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് കാര്ട്ടൂണിലെ പരിഹാസം പാരമ്യത്തിലെത്തുന്നത്.
ഇവരെ നോക്കി വെച്ചോ അഞ്ച് വര്ഷം കഴിഞ്ഞേ കാണാനൊക്കൂ എന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന കാര്ട്ടൂണുകള് മുതല് രാഷ്ട്രീയക്കാര്ക്കും സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്കുമെതിരെ അതി നിശിത വിമര്ശനം ചൊരിയുന്ന കാര്ട്ടൂണുകള് വരെ മത്സരത്തിനെത്തിയിരുന്നു.
അത്തരത്തിലൊന്നായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പട്ടിക്കാട് ജി എച്ച് എസ് എസിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരി റംസാന് കെ സലീമിന്റേത്. ''ദേ ഒരു അജ്ഞാത കാല്പ്പാട്. മെമ്പറിന്റേതാണെന്ന് തോന്നുന്നു...” എന്ന് കഥാപാത്രത്തെക്കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നിടത്ത് കാര്ട്ടൂണിന്റെ വിമര്ശന മുന വല്ലാതെ ചെന്നു തറക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരില്. ഇതേ കാര്ട്ടൂണില്ത്തന്നെ വോട്ടിന് മന്തി വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ജെന്സിയേയും മെസീനെ കൊണ്ടര്വോ മാമാ എന്ന് സ്ഥാനാര്ഥിയോട് ചോദിക്കുന്ന ജെന്സിയേയും കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം മൈലച്ചല് ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരി സഹ്യ എഎസ് കാര്ട്ടൂണിന് വിഷയമാക്കിയത് വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിയെക്കൊണ്ട് തുണി അലക്കിക്കുകയും പാചകം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വോട്ടറെയാണ്. വോട്ടുണ്ടയിരുന്നെങ്കില് വൈബായേനെ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട് കാര്ട്ടൂണില്.
തൃശൂര് ജില്ലയിലെ സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് മതിലകത്തു നിന്ന് എത്തിയ ഷഫ്ന പി എസിന്റെ കാര്ട്ടൂണില് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേല്ക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിയെ കാണാം. താമര വിരിയും അരിവാള് വെട്ടും വോട്ട് ചോരാ എന്നീ രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകളും കാര്ട്ടൂണുകള്ക്ക് വിഷയമായി.
എഐ വിഷയം കളറാക്കി ഹയര്സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം
ഹയര്സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തില് എഐ ആയിരുന്നു വിഷയം. 12 കാര്ട്ടൂണുകള്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി. വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളില് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ജീവിതത്തില് എന്തൊക്കെ ചലനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഹാസ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ കാര്ട്ടൂണുകളിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടി കുട്ടിക്കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റുകള്.
സമകാലിക വിഷയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് എഐ ഉയര്ത്തുന്ന ഭീഷണികളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ടിഎം ആദിത്യന്റെ കാര്ട്ടൂണ് കൂട്ടത്തില് വേറിട്ടു നിന്നു. ശബരിമലയിലേയും ഒരു തൊഴിലിടത്തേയും ഓപ്പറേഷന് തിയേറ്ററിലേയും സാഹചര്യങ്ങളില് എഐ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാകുമെന്ന് കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് ഭാവന ചെയ്യുകയാണ്.
ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളികളിലെ സ്വര്ണം ഇളക്കി മാറ്റുന്നവര്ക്കിടയില് തന്റെ വിലകൂടിയ വസ്തുക്കള് സൂക്ഷിക്കാന് എന്തുണ്ട് വഴിയെന്ന് ജെമിനിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പകര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടി കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരിലെ ആര്ത്തി തീരാത്തിടത്തോളം ഒരു രക്ഷയുമില്ലെന്ന് ജെമിനി മറുപടി നല്കുന്നിടത്ത് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വിമര്ശനം ഉയര്ത്തുകയാണ് സൃഷ്ടി.
എഐ സഹായത്തോടെ സര്ജറിക്കെത്തുന്ന ഡോക്ടറും പണിയിടത്ത് സിമന്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ട് വരെ എഐ യോട് ചോദിക്കുന്ന മുതലാളിയും എന്നാല് ചാറ്റ് ജിപിടി തന്നെ കുഴക്കട്ടെ എന്ന് തുറന്നടിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുമൊക്കെ ഇതേ കാര്ട്ടൂണിലെ മറ്റു മുഖങ്ങളാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുല്ലുവഴി ജയകേരളം ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിയാണ് ആദിത്യന്.
എഐ ഉയര്ത്തുന്ന ഭീഷണിയും രചനകളിൽ
കാസര്കോട് പള്ളിക്കര ജി എച്ച് എസ് എസിലെ അഭിരാമി കെവി സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോല്സവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് എഐ ഉയര്ത്തുന്ന ഭീഷണികളെയാണ് കാര്ട്ടൂണിന് വിഷയമാക്കിയത്. എഐ സഹായം തേടി സര്ഗ രചന നടത്തുന്ന മല്സരാര്ഥി കവിതാ രചനയ്ക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുമ്പോള് സ്വന്തം ഭാവന ഉപയോഗിച്ച് കവിതാ രചന നടത്തുന്ന മല്സരാര്ഥി പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് കാര്ട്ടൂണ് വിഷയമാക്കിയത്. കൂടുതല് കവിതകള്ക്കായി മടി കൂടാതെ ചോദിക്കൂ എന്ന് ചാറ്റ് ജിപിടി പറയുന്നിടത്ത് കാര്ട്ടൂണ് ചുട്ടു പൊള്ളിക്കുന്ന വിമര്ശനമാകുന്നു.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹോളി ഫാമിലി ഹയര്സെക്കണ്ടറി സ്കൂള് മുട്ടത്തിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസുകാരനായ എ അഭിനവ് കൃഷ്ണയുടെ ഒരു എഐ പേരിടല് എന്ന രചനയും ശ്രദ്ധേയമായി. കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടാന് പൂജാരിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന അച്ഛനുമമ്മയും പേര് വിളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചാറ്റ് ജിപിടിയോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നതാണ് കാര്ട്ടൂണിന് വിഷയം.
തൃശൂര് ജില്ലയിലെ ജിഎച്ച്എസ്എസ് കരൂപ്പടന്നയില് നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുകാരി വിയു ഫര്ഹീന് വരച്ച എല്ലാവര്ക്കും അപ്പുണ്ണിയെ മതി എന്ന കാര്ട്ടൂണും ഗംഭീരമായി. റോബോട്ടും എഐയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില് വരെ കടന്നു കയറുന്നതിനെ വിമര്ശന വിധേയമാക്കുകയാണ് ഈ കാര്ട്ടൂണ്.
കള്ളം പിടിക്കപ്പെടുമ്പോള് അതൊക്കെ എഐ യാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തടി തപ്പുന്നവരെ കണക്കറ്റ് വിമര്ശിക്കുന്നതാണ് സര്വ്വം എഐ എന്ന പേരിലുള്ള എ ഹരി നന്ദന്റെ കാര്ട്ടൂണ്. ചവറ ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസുകാരനാണ് ഹരി നന്ദന്.
പാലക്കാട് ചെര്പ്പുളശ്ശേരി ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ പി ഹീര വരച്ച ബ്രെയിന് ഈറ്റിങ്ങ് എഐ മോഡല് എന്ന കാര്ട്ടൂണ് വിവിധ തുറകളില് എ ഐ വരുത്തുന്ന മാറ്റത്തെ പരാമര്ശിക്കുന്നതാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എളേറ്റില് എംജെഎച്ച്എസ്എസിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസുകാരന് പി മുഹമ്മദ് നജാദ് വരച്ച നിര്മ്മിത ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന കാര്ട്ടൂണും ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിന്റെ കടുംവെട്ട് തീര്ക്കുന്നതാണ്. പ്രണയ വിവാഹം വരെ എത്തുന്ന എഐ ചാറ്റുകള് കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നില്ക്കുന്ന അവിവാഹിത സമൂഹമാണ് കാര്ട്ടൂണിന് വിഷയമാക്കിയത്.
Also Read: കഞ്ചാവ് ഉണക്കാനിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി; ഉണർന്നപ്പോൾ മുന്നിൽ പൊലീസ്, കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ലഹരിവിൽപ്പനക്കാരൻ പിടിയിൽ