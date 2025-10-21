കനത്ത മഴ; ഈ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കലക്ടർ
കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് നിലവിൽ മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Published : October 21, 2025 at 5:24 PM IST
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളില് നിലവില് ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് നാളെ (ഒക്ടോബര് 22) മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിതീവ്ര മഴക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ ജില്ലകളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര് പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അതേസമയം, റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില് ഇടുക്കിയില് നാളെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി, കലക്ടറുടെ അറിയിപ്പ്
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ ( ഒക്ടോബർ 22 ) ജില്ലാ കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, അങ്കണവാടികള്, നഴ്സറികള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്, സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ സ്കൂളുകള്, മദ്രസകള്, ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്കും ഇൻ്റര്വ്യൂകള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ല. മുഴുവന് വിദ്യാര്ഥികളും താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന റസിഡന്ഷ്യല് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
അതേസമയം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഉച്ചയോടെ ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി നോർത്ത് തമിഴ്നാട്, സൗത്ത് ആന്ദ്ര തീരത്തേക്കും കടക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂനമർദത്തെത്തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലയിലും ശക്തമായ മഴക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. മഴക്കൊപ്പം കാറ്റും ഇടിമിന്നലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
