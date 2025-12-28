പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിൽ വിരോധം; 11 വയസുകാരിയെ തടി കൊണ്ട് അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, പ്രതിക്ക് 13 വർഷം തടവ്
2011 ജൂൺ 3 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കഠിന തടവിനോടൊപ്പം 40,000 രൂപ പിഴയും അടക്കണം.
തിരുവനന്തപുരം: 11 വയസുകാരിയെ തടികൊണ്ട് അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് 13 വർഷം കഠിന തടവ്. കഠിന തടവിനോടൊപ്പം 40,000 രൂപ പിഴയും അടക്കണം. ചെമ്മരുതി വില്ലേജിൽ മത്താനദേശത്ത് മുത്താന അമ്പലത്തുംവിള ലക്ഷംവീട് കോളനിയിൽ ഗിരീഷിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
2011 ജൂൺ മൂന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയം മകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിനെതിരെ അമ്മ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടതിൻ്റെ വിരോധത്താലാണ് 11 വയസുകാരിയെ പ്രതി ആക്രമിച്ചത്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും പ്രതിയായ ഗിരീഷ് കളിയാക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത് സഹിക്കവയ്യാതെ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇതെ തുടർന്ന് പ്രതിയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും താക്കീത് നൽകി വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ഗിരീഷ് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും പെൺകുട്ടിയെ തലക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. തടയാൻ ശ്രമിച്ച അമ്മക്കും സഹോദരിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ പെൺകുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനെത്തിയത്.
വെറും 11 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ക്രൂരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതി യാതൊരു ദയയും അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് കോടതി ഇത്തരത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി ഒരു വർഷം കൂടി തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
വർക്കല പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന വി സൈജുനാഥ് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും 16 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 21 രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കാട്ടായിക്കോണം ജെ കെ അജിത്ത് പ്രസാദ്, അഭിഭാഷകയായ ബിന്ദു വി സി എന്നിവർ ഹാജരായി.
കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമങ്ങൾ
ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്മസ് ദിവസം കുട്ടികളുടെ കരോൾ സംഘത്തിന് നേരെ ഒരു യുവാവ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. വടിവാളുമായാണ് ഇയാൾ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നത്.
ഭയന്നുപോയ കുട്ടികൾ ഓടിയതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ടും ഏറെ ദൂരം ഇയാൾ വടിവാളുമായി കുട്ടികളുടെ പിൽതുടർന്ന് പോയിരുന്നു.
