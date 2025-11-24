ETV Bharat / state

ഹരിതചട്ടം നിർബന്ധം; കലോത്സവം ഹരിതമാക്കാൻ വല്ലം മെടയല്‍ മത്സരത്തിനിറങ്ങി കൊയിലാണ്ടിയിലെ അധ്യാപകർ!

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കൾക്കും ബദലായി കലോത്സവ വേളയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഈ പരമ്പരാഗത വല്ലങ്ങൾ മെടഞ്ഞെടുത്തത്.

ETV Bharat Kerala Team

November 24, 2025

കോഴിക്കോട്: നാട്ടില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടാണെങ്കില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇത് കലോത്സവ ചൂടാണ്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും കലോത്സവം തകൃതിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലും കലോത്സവ ആരവങ്ങൾക്കിടയിലും ഹരിതചട്ടം (ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ) ഒരു ചടങ്ങായി ഒതുങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ലെന്ന് സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കൊയിലാണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ. മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കായി ഒരു വല്ലം മെടയൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് വേറിട്ട അനുഭവമായി.

കൊയിലാണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന വല്ലം മെടയല്‍ മത്സരത്തിൽ അധ്യാപകരാണ് പങ്കെടുത്തത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കൾക്കും ബദലായി കലോത്സവ വേളയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഈ പരമ്പരാഗത വല്ലങ്ങൾ മെടഞ്ഞെടുത്തത്. സാധാരണയായി വേദികളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന കവറുകൾക്ക് പകരം ഓലകൊണ്ട് മെടഞ്ഞ വല്ലങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു.

ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്ദേശമാണിതെന്നും എല്ലാവരും ഇത് പാലിക്കണമെന്നും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാന അധ്യാപിക ഷജിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.

ഓലമെടച്ചിൽ മത്സരത്തിൽ ചില അധ്യാപകർക്ക് ഇരുന്നു മെടയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ അവർ നിന്ന് വളഞ്ഞുനിന്ന് മെടഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ 'പ്ലാൻ ബി' ഇറക്കി. മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ടീച്ചർമാർ ഒടുവിൽ വല്ലം ഒരുവിധത്തിൽ മെടഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. ഓലയും വല്ലവും നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാർഥികളും ഈ മത്സരം ആസ്വദിച്ചു.

എന്നാൽ, മെടഞ്ഞ വല്ലങ്ങളെ കൂട്ടിക്കെട്ടി വട്ടത്തിലാക്കാൻ പലരും നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി. അപ്പോഴാണ്, സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓടി നടക്കുന്ന ശശി എസ് കെ എന്ന ജീവനക്കാരൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ചവിട്ടിക്കൂട്ടി വട്ടം കെട്ടിയതോടെ മനോഹരമായ വല്ലങ്ങൾ പിറന്നു. ശശിയേട്ടൻ്റെ സഹായം ടീച്ചർമാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകുന്നത് അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹമാണെന്ന് ശശിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പോള്‍ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് സമ്മാനം നല്‍കേണ്ടേ... സംശയിക്കേണ്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള സമ്മാനം കലോത്സവത്തിൻ്റെ അവസാനദിനം നൽകുമെന്ന് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കൺവീനർ ഷെഹീർ കെ വി പറഞ്ഞതോടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൈയടികള്‍ ഉയര്‍ന്നു.

കലോത്സവം 28-ന് സമാപിക്കും

ആകെ 22 വേദികളിലായി നടക്കുന്ന കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം നവംബർ 28-ന് സമാപിക്കും. അടുത്ത വർഷം 2026 ജനുവരി 14 മുതൽ 18 വരെ തൃശൂരിലാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുക. ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഹരിതചട്ടം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ടീച്ചർമാരുടെയും ശശിയേട്ടൻ്റെയും ഈ കൂട്ടായ്മ മറ്റ് ജില്ലകൾക്കും മാതൃകയാവുകയാണ്.

ഹരിത ചട്ട ലംഘനം: ജില്ലയിൽ 450 കിലോ ഫ്ലക്സ് പിടിച്ചെടുത്തു

അതേസമയം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 450 കിലോ നിരോധിത ഫ്ലക്സ് പിടിച്ചെടുത്തു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഇൻ്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ടി ഷാഹുൽ ഹമീദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിൻ്റിങ് മെറ്റിരിയൽ ഹോൾസെയിൽ ഗോഡൗണുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫ്ലക്സ് പിടികൂടിയത്. ശുചിത്വ മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സി കെ സരിത്, ഒ ജ്യോതിഷ്, കോർപ്പറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ഡി ആർ രജനി, വി കെ സുബറാം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും.

ഫ്ലക്സ് സൂക്ഷിച്ച സ്ഥാപന ഉടമക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും പിഴ ചുമത്തുന്നതിനായി പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ കോർപറേഷന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

